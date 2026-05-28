Cilt kanserinden korunmanın yolları: Güneş kremi sürerken yapılan bu hataya dikkat!

28.05.2026 10:18:00
İHA
Mayıs ayıyla birlikte dik açıyla gelen güneş ışınları cilt kanseri riskini artırıyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslıhan Gülel, güneş kremi kullanımı ve cilt lekelerindeki değişimlere karşı hayati uyarılarda bulunarak, doğru bilinen yanlışları açıkladı.

1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslıhan Gülel, özellikle bahar ve yaz aylarında ultraviyole (UV) radyasyonun etkisini artırdığına dikkat çekti. Cildin vücudu dış etmenlere karşı koruyan en önemli bariyer olduğunu hatırlatan Gülel, deri kanserlerinin melanom ve melanom dışı olarak ikiye ayrıldığını belirterek rutin kontrollerin önemini vurguladı.

"YILDA EN AZ BİR KEZ CİLT DOKTORUNA BAŞVURUN"

Özellikle açık havada, güneş altında çalışan tarım işçileri gibi risk gruplarının düzenli takip yaptırması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gülel, şu uyarılarda bulundu:

"Benlerimiz, yeni oluşan renkli lekeler ve ciltte meydana gelen değişiklikler mutlaka takip edilmelidir. Benlerimizi zaman zaman kontrol etmeli, yılda en az bir kez de cilt doktorumuza başvurmalıyız. Özellikle tarım işçileri ve güneş altında uzun süre çalışan kişilerde deri kanserleri daha sık görülebilmektedir."

GÜNEŞ KREMİ KULLANIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK YANLIŞ

Güneşten korunma noktasında halk arasında doğru bilinen yanlışlara değinen Gülel, güneş koruyucuların tek bir kez sürülmesinin yeterli olmadığını belirtti. Doğru koruma yöntemi için şu bilgileri aktardı:

"Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalmamalıyız. Güneş koruyucular fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılır. Fiziksel koruyucular dışarı çıkmadan hemen önce kullanılabilirken, kimyasal koruyucular güneşe çıkmadan yaklaşık yarım saat önce sürülmelidir. Dışarıda uzun süre kalınacaksa güneş koruyucunun iki-üç saatte bir yenilenmesi gerekir. Genellikle yapılan yanlışlardan biri, güneş koruyucunun bir kez sürülmesinin yeterli olduğunu düşünmektir. Az miktarda kullanıldığında yeterli koruma sağlamaz. Genellikle yüz bölgesi için beş parmak ucu kadar güneş koruyucu kullanılması önerilmektedir."

"CİLDİMİZ EN DEĞERLİ GİYSİMİZDİR"

Sadece kremlerin yeterli olmadığını, fiziksel korunmanın da elzem olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslıhan Gülel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar güneş koruyucu kullansak da güneşten fiziksel olarak korunmak esastır. Uzun kollu, açık renkli kıyafetler tercih etmeliyiz. Özellikle yaz döneminde birkaç haftada bir bütün cildimizi kontrol etmeliyiz. Yeni oluşan benler, lekeler, kanamalı ya da iyileşmeyen lezyonlar görüldüğünde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Açık tenli, çillenmeye yatkın cilt yapısına sahip kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Cilt kanserlerinde güneş en önemli etkenlerden biridir. Cildimiz çok önemlidir. En değerli organımız, en değerli giysimizdir."

Güneşten korunmada doğru ürün seçimi: Cilt tipine göre güneş kremi nasıl seçilir? Güneş kremi seçimi yalnızca yaz aylarına özgü bir bakım adımı değildir; cilt sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir koruma rutinidir. Peki, cilt tipine göre güneş kremi nasıl seçilir? İşte kimyasal ve mineral güneş kremi farkları...
Bilim insanları serinleten güneş kremi geliştirdi Mucitler, kamelya poleni bazlı güneş kreminin alerji sorunlarına yol açmayacağını ve kirlilikle mücadeleye yardımcı olacağını söylüyor.
'Güneş kremi' krizi! Güvenli sanılan markalar sınıfta kaldı, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Cilt kanserinin dünya genelinde en yaygın görüldüğü ülkelerden biri olan Avustralya’da, popüler güneş kremlerinin vaat ettikleri korumayı sağlamadığı ortaya çıktı. Ülkede kriz yaratan bağımsız bir test, onlarca markanın SPF değerlerinde ciddi tutarsızlıklar olduğunu gözler önüne serdi.