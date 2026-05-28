Cilt kanserinden korunmanın yolları: Güneş kremi sürerken yapılan bu hataya dikkat!

1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslıhan Gülel, özellikle bahar ve yaz aylarında ultraviyole (UV) radyasyonun etkisini artırdığına dikkat çekti. Cildin vücudu dış etmenlere karşı koruyan en önemli bariyer olduğunu hatırlatan Gülel, deri kanserlerinin melanom ve melanom dışı olarak ikiye ayrıldığını belirterek rutin kontrollerin önemini vurguladı.

"YILDA EN AZ BİR KEZ CİLT DOKTORUNA BAŞVURUN"

Özellikle açık havada, güneş altında çalışan tarım işçileri gibi risk gruplarının düzenli takip yaptırması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gülel, şu uyarılarda bulundu:

"Benlerimiz, yeni oluşan renkli lekeler ve ciltte meydana gelen değişiklikler mutlaka takip edilmelidir. Benlerimizi zaman zaman kontrol etmeli, yılda en az bir kez de cilt doktorumuza başvurmalıyız. Özellikle tarım işçileri ve güneş altında uzun süre çalışan kişilerde deri kanserleri daha sık görülebilmektedir."

GÜNEŞ KREMİ KULLANIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK YANLIŞ

Güneşten korunma noktasında halk arasında doğru bilinen yanlışlara değinen Gülel, güneş koruyucuların tek bir kez sürülmesinin yeterli olmadığını belirtti. Doğru koruma yöntemi için şu bilgileri aktardı:

"Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalmamalıyız. Güneş koruyucular fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılır. Fiziksel koruyucular dışarı çıkmadan hemen önce kullanılabilirken, kimyasal koruyucular güneşe çıkmadan yaklaşık yarım saat önce sürülmelidir. Dışarıda uzun süre kalınacaksa güneş koruyucunun iki-üç saatte bir yenilenmesi gerekir. Genellikle yapılan yanlışlardan biri, güneş koruyucunun bir kez sürülmesinin yeterli olduğunu düşünmektir. Az miktarda kullanıldığında yeterli koruma sağlamaz. Genellikle yüz bölgesi için beş parmak ucu kadar güneş koruyucu kullanılması önerilmektedir."

"CİLDİMİZ EN DEĞERLİ GİYSİMİZDİR"

Sadece kremlerin yeterli olmadığını, fiziksel korunmanın da elzem olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aslıhan Gülel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar güneş koruyucu kullansak da güneşten fiziksel olarak korunmak esastır. Uzun kollu, açık renkli kıyafetler tercih etmeliyiz. Özellikle yaz döneminde birkaç haftada bir bütün cildimizi kontrol etmeliyiz. Yeni oluşan benler, lekeler, kanamalı ya da iyileşmeyen lezyonlar görüldüğünde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Açık tenli, çillenmeye yatkın cilt yapısına sahip kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Cilt kanserlerinde güneş en önemli etkenlerden biridir. Cildimiz çok önemlidir. En değerli organımız, en değerli giysimizdir."