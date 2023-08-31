Çocuğunuzun egzaması varsa yaz aylarında bunlara dikkat!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:15

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, yaz döneminde egzamalı çocuklar için dikkat edilmesi gereken 5 maddeyi açıkladı.

Prof. Dr. Nacaroğlu, yazın atopik dermatit diye belirtilen egzamalı çocukların cildinin daha hassas hale geldiğini belirterek “Bu nedenle içinde bulunduğumuz sıcak ve nemli havalarda cilt bakımına daha fazla özen göstermemiz gerekir. Yaz döneminde alerjik çocuklarda cilt bakımı için dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında güneşten korunma, kıyafet seçimi, sıvı alımı, havuz kullanımı, duş ve banyo kullanımı gelir" diye konuştu.

GÜNEŞTEN KORUNMALI, BOL SIVI ALINMALI

Güneşin, alerjik reaksiyonları tetikleyebildiğini ve cildi tahriş edebildiğine değinen Prof. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

"Güneş ışınlarının en güçlü olduğu ve dik açıyla geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş maruziyetinden korunmak gerekir. Yine ek olarak diğer saatlerde güneşin zararlı UV ışınlarından korumak için geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü, koruyucu kıyafetler kullanılması ve dışarıda geçirilen zamanlarda yüksek koruma faktörlü, suya dayanıklı güneş koruyucu krem kullanmak gerekir. Yazın çocuklar daha fazla terler ve sıvı kaybı yaşar. Artan sıvı kaybı sonrası cilt daha fazla kurur bu durumda egzamaları artırabilir. Ayrıca sıcak yaz günlerinde terlemeyi önlemek çoğu zaman mümkün olmayabilir ve bunun sonucu olarak oluşan nem de alerjik cilt reaksiyonlarını artırabilir. Bu nedenle sıcak yaz günlerinde çocuklarımızın vücutlarının nem dengesini korumak için yeterli su içmesini sağlamak gereklidir."

DETERJAN YERİNE SABUN TOZU KULLANILABİLİR

Prof. Dr. Nacaroğlu, kıyafet seçiminin de egzama şikayetlerini artırabileceğine dikkati çekerek “Terleme, sıcak ortamlar, tüylü-kürklü-yünlü kumaşlarla temas, cilde yapışan giysiler, naylon içerikli giysiler egzama şikayetlerini arttırabilir. Bu nedenle yaz aylarında hafif, gevşek, pamuklu ve bol, nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Giysiler yıkandıktan sonra iyi durulanmalıdır. Bazen kullanılan deterjan ve yumuşatıcılar egzama şikayetleri arttırabilir. Yumuşatıcı kullanılmaması ve deterjan yerine sabun tozu kullanılması tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

HAVUZ VE BANYODAN SONRA NEMLENDİRME ŞART

Yaz döneminin vazgeçilmezi havuz ve banyo kullanımına ilişkin ise Prof. Dr. Nacaroğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle egzamalı olgularda havuz kullanımı sonrası egzama bulgularında artış gözükebilir. Klor aynı zamanda, duyarlı kişilerde; ciltte kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilerin yanı sıra gözlerde yanma, batma, sulanma gibi yakınmaların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bu nedenle havuz kullanımı sonrası kurumaya ve klora bağlı şikayet artışı olmaması için yüzme sonrası duş alınması ve sonrasında vücut henüz nemliyken çocuklara uygun nemlendiricilerle yoğun nemlendirme uygulanması önemlidir. Sıcak havalarda terledikten sonra da düzenli olarak kısa süreli ılık duş veya banyo yapmalarını sağlamak, ciltteki teri ve alerjenleri temizleyerek egzama şikayetlerini azaltacağı unutulmamalıdır. Ancak banyo sırasında çok sıcak su kullanılmaması, sert tahriş edici ürünler kullanılmaması önemlidir. Temizleyici olarak egzamalı çocuklara uygun şampuanların tercih edilmesinde yarar vardır. Banyo sonrası henüz vücut nemliyken kısa süre içinde egzamalı çocuklara uygun nemlendiricilerle nemlendirme uygulanması önemlidir. Yine ek olarak cildi çok kuru çocuklar için banyo yağları banyo suyuna katılarak kullanılabilir. Son olarak cilt alerjileri ve egzama bulguları her çocukta farklılık gösterebilir, bu nedenle çocuğunuzun alerjik tepkilerine göre cilt bakımınızı doktorunuzun önerilerine göre ayarlamak gerektiği unutulmamalıdır."