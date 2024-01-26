Çocuklarda 3-4 haftayı geçen kemik ağrılarına dikkat, kanserin belirtisi olabilir

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:19

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Tuna, kemik kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Kemik kanserini, kemikte bulunan farklı hücrelerin anormal çoğalması olarak tanımlayan Dr. Tuna, kemik kanserinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: kemik ağrısı, etkilenen bölgenin yakınında şişlik ve hassasiyet, beklenmedik kırıklar, tükenmişlik ve istenmeyen kilo kaybı.

Çeşitli kemik kanseri türlerine değinen Dr. Tuna, osteosarkom, kondrosarkom ve Ewing sarkomu gibi türlerin özelliklerini açıkladı. Kemik kanserinin genellikle nadir görülen bir kanser türü olduğunu belirten Dr. Tuna, kanserli olmayan kemik tümörlerinin, kanserli olanlardan daha yaygın olduğunu ifade etti.

Çocuklarda ve genç erişkinlerde uzun süren kemik ağrılarına dikkat çeken Dr. Tuna, bu durumun nadir de olsa kanserle ilişkilendirilebileceğini belirtti. Belirtiler arasında kemikte şişlik, sertlik veya hassasiyet, hareketle ilgili sorunlar, kilo kaybı, kırık bir kemik ve etkilenen uzuvda his kaybı gibi durumların bulunması halinde mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kemik kanserinin tedavi seçeneklerine değinen Dr. Tuna, cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hedef hücreye yönelik tedavi gibi yöntemlerin kullanılabileceğini belirtti. Erken teşhisin önemine vurgu yapan Dr. Tuna, 5 yıllık yaşam süresi oranlarının erken teşhis ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.