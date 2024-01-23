Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti: Kolesterolü düşürüyor, kanserden koruyor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:05

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:05

Erzincan sokaklarında yıllardır kış mevsiminde kendine yer bulan kestaneciler, soğuk havaların başlamasıyla birlikte tezgahlarını açtı. Erzincanlılar için kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen kestanenin satışları, özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor.

Erzincan sokaklarında faaliyet gösteren kestaneciler, nostaljik bir atmosferde vatandaşlara hizmet sunuyor. Soğuk havaların habercisi olan kestane, özellikle soba başında pişirilerek tüketiliyor.

Kışın gelmesiyle birlikte Erzincanlılar arasında popüler olan kestane tüketimi, sokaklarda kurulan tezgahlardan temin ediliyor. Geçen yıl 100 gramı 20 lira olan kestane fiyatları, bu yıl 40 liradan satılıyor.

Kestaneciler, özellikle akşam saatlerinde satışların arttığını belirtiyor. Soğuk hava ve kestanenin lezzeti, Erzincanlıları tezgahlara çeken önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ZENGİN İÇERİĞİYLE SAĞLIĞA FAYDALARI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Özkan, kestanenin sadece lezzetli olmakla kalmayıp kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğunu ifade ediyor. Ayrıca kestane, demir, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahip.

Kestanenin faydaları hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı, kilo kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini ve özellikle şeker hastalarının tüketimine özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda haşlama yöntemiyle pişirilen kestanenin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.