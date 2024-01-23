Kanser tedavisinde alternatif yöntemlere dikkat: Her doğal ürün güvenli olmayabilir

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastalarının tedavi aşamasında hekim kontrolünün önemine dikkat çekerek, kanser tedavisi sürecinde tamamlayıcı tedavi türlerinin kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini ancak hiçbirinin kanseri tedavi ettiğine dair kanıt olmadığını belirterek uyarılarda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:37
Kanser tedavisinde alternatif yöntemlere dikkat: Her doğal ürün güvenli olmayabilir
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Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ahmet Büyükyörük, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde tamamlayıcı ve alternatif yöntemleri araştırdığını ifade etti. Kanser tedavisinde, tamamlayıcı tedavilerin kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletebileceğini vurgulayan Uzman Dr. Büyükyörük, ancak bunların hekim kontrolü dışında kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Dr. Büyükyörük, kanser hastalarının vitamin ve tamamlayıcı ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini söyledi. Herhangi bir tamamlayıcı tedavi yönteminin kullanılmadan önce onkologa danışılması gerektiğini vurgulayan Dr. Büyükyörük, bu tedavilerin genellikle güvenli olmasına rağmen bazı durumlarda riskli olabileceğini ifade etti.

Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkabilen fiziksel ve psikolojik yan etkileri hafifletmek amacıyla tamamlayıcı yöntemlerin kullanılabileceğini belirten Uzman Dr. Büyükyörük, akupunktur, aromaterapi, fiziksel aktivite, diyet, zihin-beden yöntemleri gibi yaklaşımların bu konuda etkili olabileceğini söyledi. Ancak bu yöntemlerin de doktor kontrolünde uygulanması gerektiğini hatırlattı.

Büyükyörük, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilecek doğal ürünlerin dikkatle kullanılması gerektiğini ve hekim kontrolü dışında hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini vurguladı.


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