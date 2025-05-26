Çocuklarda bu belirtilere dikkat! Nezleyle karıştırılıyor...

Doğanın canlandığı, polenlerin havada yoğunlaştığı ilkbahar aylarında çocuklarda alerjik reaksiyonların artış gösterdiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, bu durumun çoğu zaman nezleyle karıştırıldığını vurguladı.

ALERJİK ÇOCUKLAR SIK HASTALANIYOR

Polenlerin arttığı dönemlerde açık havada daha fazla zaman geçirilmesi, çocuklarda burun akıntısı, göz kaşıntısı, öksürük ve hapşırık gibi belirtileri beraberinde getiriyor. Uzm. Dr. Yıldız, bu semptomların genellikle viral enfeksiyonlarla karıştırıldığını ancak alerjik kökenli olabileceğini belirterek, “Burun tıkanıklığı, sık hapşırma, nefes darlığı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik rinit en sık karşılaşılan alerji türüdür. Bunun dışında alerjik astım ve konjunktivit de sık görülür,” dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİ OKUL BAŞARISINI DA ETKİLİYOR

Alerjilerin teşhisinde fizik muayene bulgularının önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldız, “Alerjik çocukların burun mukozası ödemli, soluk ve şiş olur. Gözaltlarında morluklar, burnun sürekli kaşınması sonucu oluşan ‘alerjik selam’ adı verilen burun sırtı buruşukluğu görülebilir. Nezlede genellikle ateş olurken, alerjik reaksiyonlar uzun sürelidir ama ateşsiz seyreder” ifadelerini kullandı.

Dr. Yıldız, bu tür alerjik reaksiyonların yalnızca fiziksel değil, zihinsel etkiler de doğurabileceğine dikkat çekerek, “Özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu ve okul başarısında düşüş yaşanabilir” dedi.

ALERJİDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, çocukların bu dönemde korunması için şu önerilerde bulundu:

Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı.

Evlerin havalandırılması günün geç saatlerine bırakılmalı.

El ve yüz hijyenine özen gösterilmeli, dışarıdan gelen ebeveynler çocuklarla temas öncesi ellerini yıkamalı.

Doğa yürüyüşleri öğle saatlerinde, güneşli ve havadar ortamlarda yapılmalı.

Açık hava etkinliklerinde şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı.

Dışarıda giyilen kıyafetler eve gelince hemen değiştirilmelidir.

Ortam havasını filtreleyen özel klimalar ve polen filtreleri tercih edilmeli.

Halı ve kilim gibi toz tutan eşyalar azaltılmalı.

Çocuklar sigara dumanına maruz bırakılmamalı.

Dengeli beslenme ve düzenli uyku ile bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı.

İlkbahar aylarında alerjik hastalıklara karşı farkındalığın artması, çocukların yaşam kalitesinin korunmasında büyük önem taşıyor.