Çocuklarda büyüme ağrısı: Nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler

Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:08

Güncelleme: 22.11.2024 - 10:08

Çocuklarda tekrarlayan kas-iskelet sistemi ağrılarının en yaygın nedenlerinden biri büyüme ağrısıdır. Bu durum genellikle hızlı büyüme ve gelişim dönemlerinde, özellikle 4-6 yaş arasında başlar ve 12 yaşına kadar devam edebilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, büyüme ağrılarının akşamüstü ve geceleri ortaya çıktığını, ancak çocukların gündüz aktivitelerinde herhangi bir problem yaşamadığını ifade etti.

BÜYÜME AĞRISININ NEDENLERİ

Uzm. Dr. Avcı, büyüme ağrısının temel nedenlerinden birinin kemiklerin büyümesi sırasında kaslar ve kemik zarı üzerindeki gerilme olduğunu belirtti. Ayrıca, gün boyunca yoğun hareket eden çocukların kaslarında biriken laktik asidin de ağrıya yol açabileceğini söyledi.

Ancak Dr. Avcı, ağrının sürekli, tek taraflı olması veya şişlik, kızarıklık gibi belirtiler göstermesi durumunda enfeksiyon, romatizmal hastalıklar ya da eklem problemlerinden şüphelenilmesi gerektiğini ifade etti. Bu tür belirtilerle birlikte ateş, gece terlemesi, halsizlik gibi semptomların varlığında daha ciddi onkolojik hastalıkların olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ ÖNEMLİ

Çocuklarda kas-iskelet sistemi ağrılarının bir diğer nedeni de D vitamini, folik asit, demir, kalsiyum, magnezyum ve B12 vitamini eksiklikleri olabilir. Bu eksiklikler kas ve kemik sağlığını olumsuz etkileyerek büyüme ağrılarını artırabilir.

TANISI VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Büyüme ağrısının tanısı genellikle tipik öykü ve fizik muayene ile konulur. Ancak şüpheli durumlarda laboratuvar ve görüntüleme testleri ile altta yatan başka bir sebep araştırılabilir.

Dr. Avcı, büyüme ağrılarının genellikle ergenlik dönemine girerken kendiliğinden azaldığını ve özel bir tedavi gerektirmediğini belirtti. Ağrıyı hafifletmek için sıcak uygulama, masaj ve gerekirse doktor kontrolünde ağrı kesici kullanılabilir.

Ebeveynlerin büyüme ağrısını diğer ciddi rahatsızlıklarla karıştırmaması için çocuklarının belirtilerini dikkatle takip etmeleri önerilir.