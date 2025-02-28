Çocukluk döneminde verilen eğitim ile ömür boyu sağlıklı dişler mümkün’

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:46

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:46

Diş Hekimi Dt. İbrahim Melih Gözhan, çocukluk döneminde kazanılan diş bakım alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda sağlıklı dişlere sahip olmanın temelini oluşturduğunu belirterek, erken yaşta diş çürüklerinin önlenebileceğine dikkat çekti. Gözhan, çocuklarda sağlıklı dişlerin doğru beslenme, konuşma gelişimi ve estetik bir gülümseme için gerekli olduğunu vurguladı.

BEBEKLİKTEN İTİBAREN DİŞ BAKIMI ÖNEMLİ

Dt. Gözhan, ilk süt dişlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte diş bakımına başlanması gerektiğini belirterek, "18 aylık olana kadar dişlerin günde iki kez ılık suyla nemlendirilmiş bir kompresle temizlenmesi yeterlidir. 3 yaşına kadar çocuğun dişleri, ekstra yumuşak kıllara sahip bir diş fırçasıyla fırçalanmalıdır. Fırçalamaya kendileri başlayabilirler, ancak etkili olduğundan emin olmak için ebeveynlerin fırçalamayı tamamlaması gerekir" dedi. 3 yaşından sonra diş fırçasına diş macunu eklenebileceğini belirten Gözhan, "Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte dişlerini fırçalayarak onlara örnek olabilir ve alışkanlık kazanmalarını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

Çocuklarda diş çürüklerini önlemek için önerilerde bulunan Gözhan, "Çocukların dişlerini günde iki kez fırçalamaya teşvik edin. Şekerli yiyecekler, diş çürüklerinin en büyük nedenlerinden biridir. Bu nedenle, çocukların şeker tüketimini sınırlamak önemlidir. Her 6 ayda bir diş hekimi kontrolü çürüklerin önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Florürlü diş macunu kullanımı diş minesini güçlendirir ve çürük riskini azaltır. Ayrıca, yeterli vitamin ve mineral alımı, ağız sağlığını destekler" dedi.

DİŞ İPİ KULLANIMI YAYGINLAŞMALI

Diş ipi kullanımının önemine de değinen Gözhan, "Diş ipi, diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerdeki yiyecek artıklarını temizler. Çocuklara küçük yaşta diş ipi kullanma alışkanlığı kazandırmak diş sağlığını artırır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, süt dişlerinin erken kaybının kalıcı dişlerin yanlış konumlanmasına neden olabileceğini belirterek, "Emzik kullanımı, parmak emme gibi kötü alışkanlıkların bırakılması teşvik edilmelidir" dedi.

FİSSÜR ÖRTÜCÜ VE FLOR UYGULAMALARI KORUYUCU ÖNLEMLER ARASINDA

Diş çürüklerini önlemenin bir diğer etkili yönteminin "fissür örtücü" uygulaması olduğunu vurgulayan Gözhan, "Fissür örtücü, dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki olukları kapatarak, bakteri ve yemek artıklarının bu bölgelere sızmasını engeller. Bu işlem hem süt hem de kalıcı dişlere uygulanabilir. Ayrıca, topikal flor uygulaması ile dişlerin çürüğe karşı direnci artırılabilir" dedi.