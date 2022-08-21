Covid ve maymun çiçeğinden sonra korutan yeni bir salgın: Uzmanlar 'domates gribi' için harekete geçti

21 Ağustos 2022 Pazar, 16:39

Hindistan'daki doktorlar, düzinelerce çocuğu enfekte eden 'domates gribi' adlı yeni bir virüs nedeniyle alarma geçti.

Adını, enfekte kişilerin cildinde görünen kırmızı kabarcıklardan alan “domates gribi” ateş, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi Covid’e benzer belirtiler gösterse de iki hastalık da birbirinden bağımsız. Ayrıca domates gribinin diğer semptomları arasında kusma, ishal ve döküntü de bulunuyor.

Mynet'te yer alan habere göre, enfeksiyon mayıs ayında güneydeki Kerala eyaletinde görüldü ve el, ayak hastalığının yeni bir çeşidi olmasından korkuluyor. Uzmanlar ayrıca bunun sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyonun etkisi olup olmadığını araştırıyorlar, ancak tamamen yeni bir patojen olma ihtimalini göz ardı etmiyorlar.

Dünya hala Covid pandemisinden ve maymun çiçeğin salgınıyla sarsılırken ve küresel yeni bir hastalık riski herkesi endişelendiriyor.