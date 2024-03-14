Yayınlanma: 14.03.2024 - 21:27

Güncelleme: 14.03.2024 - 21:27

Crohn hastalığının görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Yurttaşlar Crohn hastalığının belirtilerini ve nedenlerini merak ediyor. Peki, Crohn hastalığı ne, belirtileri neler? Crohn hastalığının sebepleri ve tedavi yöntemleri ne?

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı, kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığıdır. Sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde veya aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplanmalarla kendini gösterir. Bu hastalık ülseratif kolit gibi diğer kronik iltihabi bağırsak hastalıklarıyla birlikte ana öğelerini oluşturur. H

Genellikle onlu, yirmili yaşlarda ve 45 ile 65 yaşları arasında daha sık görülür, ancak her yaş grubundan insan bu hastalığa yakalanabilir.

CROHN HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın belirgin tipleri inflamatuar Crohn, fistülize Crohn ve fibrostenoze Crohn'dur. Belirtiler arasında yorgunluk, halsizlik, uykuya eğilim, karında şişlik ve ağrı, kanlı ishal, ateşlenme, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı yer alır. Bu belirtiler zaman içinde değişkenlik gösterebilir ve her hasta farklı semptomlar yaşayabilir.

CROHN HASTALIĞININ SEBEPLERİ NELER?

Crohn hastalığının sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi bozuklukları hastalığın ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Hastalığın teşhisi genellikle kan ve dışkı testleri, ultrason, röntgen, endoskopi ve biyopsi gibi yöntemlerle yapılır.

CROHN HASTALIĞININ TEDAVİLERİ NELER?

Tedavi seçenekleri arasında kortikosteroidler, salisilazosülfapiridin, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Hastalıkla yaşayan kişilerin yaşam kalitesini artırmak için beslenme uzmanlarının ve psikolojik destek sağlayıcılarının tavsiyelerine başvurmak önemlidir.