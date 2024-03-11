Sindirim sisteminde yeni virüs keşfedildi! Hastalıklara neden olabilir...

Bilim insanları, insan sindirim sisteminde daha önce varlığı bilinmeyen virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:05
Sindirim sisteminde yeni virüs keşfedildi! Hastalıklara neden olabilir...
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Yeni bir çalışma insan bağırsağında daha önce hiç karşılaşılmayan virüs benzeri bir yaşam formunu ortaya çıkardı. Bilim insanının açıklamalarına göre yeni keşif en basit genetik moleküller ile karmaşık virüsler arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacak "tamamen yeni bir yaşam formu" olabilir.

VİRÜSE 'OBELİKS' İSMİ VERİLDİ

Yeni bir yaşam formu olduğu iddia edilen biyolojik yapıya, bükümlü RNA sıralarından oluşan simetrik ve çubuk benzeri görünümü nedeniyle "obelisk" (dikilitaş) ismi verildi.

BİLİM İNSANLARI İLK DEFA KARŞILAŞTI

Araştırma kapsamında Zheludev ve ekibi, daha önce ortaya çıkarılmış 5,4 milyon genetik dizilimi inceledi. Bu dizilimlerde 30 bin farklı "obelisk" türü olduğu belirlendi.

İncelenen insan mikrobiyal veritabanları arasında obelisk dizilerinin, insan bağırsak bakterilerinin yüzde 7'sinde ve insan ağzındaki bakterilerin yarısında olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yayınlanan makalede, "Obeliskler kolonileşmiş ve daha önceki incelemelerde fark edilmemiş çeşit çeşit RNA içeriyor. Bu elementlerin doğası viral olmayabilir ve RNA plazmitlerine benzer bir yapıda olabilir." ifadelerine yer verildi.


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