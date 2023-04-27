İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında" dedi.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'ne katıldı.

Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara değinerek, "Milletin kaynaklarıyla oluşturdukları siyasi ve ekonomik imtiyazlarını kaybedenler, darbe ve vesayet çarklarına da çomak sokulduğu için bugün sadece sistematik yalan ve dezenformasyona sarılabiliyorlar. Hep birlikte şahit olduğumuz üzere sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek" dedi.



Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Rusya'daki Erdoğan ihtimalini canlı yayında açıkladı

Rusya'daki Erdoğan ihtimalini canlı yayında açıkladı
Erdoğan'ın rahatsızlığını sormak... Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil

Erdoğan'ın rahatsızlığını sormak... Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
Erdoğan açıkladı: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı!

Erdoğan açıkladı: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler