İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'ne katıldı.
Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamalara değinerek, "Milletin kaynaklarıyla oluşturdukları siyasi ve ekonomik imtiyazlarını kaybedenler, darbe ve vesayet çarklarına da çomak sokulduğu için bugün sadece sistematik yalan ve dezenformasyona sarılabiliyorlar. Hep birlikte şahit olduğumuz üzere sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu üzerinden dahi asılsız çarpıtmalarla siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız son derece güçlü, son derece dinç, son derece sağlıklı bir şekilde görevinin başında. Allah'ın izniyle uzun sürede bu ülkeyi yönetmeye devam edecek" dedi.
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