Son Dakika: Fahrettin Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:55

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da hizmete sunulan 83 Sağlık tesisinin açılış töreninde, geçen gün katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu Gastroenterit enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda. Kendisi programlarına devam edecektir. Kendisine duası olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

Gastroenterit veya mide-bağırsak iltihabı (gastroenteritis), mide bağırsak kanalı’nın iltihabı ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durumdur. Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen hastalığa tıp dilinde viral gastroenterit olarak adlandırılmaktadır. Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir. Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkündür.