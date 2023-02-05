Cumhuriyet gündeme getirmişti: Bakanlıktan sahte ilaca 'temsilcilik' tedbiri

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 10:51

Gazetemizin yurt dışından getirilen “sahte kanser ilaçlarını” gündeme getirmesinin ardından önceki gün Resmi Gazete’de önceki gün konuya ilişkin yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Yönetmelikle yurt dışından tedarik edilen ilaçlar için Türkiye’de yerleşik temsilci bulunması zorunlu hale getirildi. Buna göre; yurt dışı ilaç tedarikçilerinin artık Türkiye’de temsilciliği olması gerekecek.

3 MART'TA BAŞLIYOR

Uygulama 3 Mart’ta yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen yurt dışı ilaç tedarikçileri ile temsilcilere TİTCK tarafından ithalat kısıtlaması da dahil olmak üzere her türlü yaptırım uygulanabilecek.

Yönetmeliği Cumhuriyet’e değerlendiren CHP’li Bulut, “Sağlık Bakanlığı sahte ilaç sorununun önüne geçmek için bir yönetmelik yayınladı ancak TİTCK’nın kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yönetmelikle birlikte yurt dışından ilaç ithal etmenin mevzuatı ağırlaştırıldı. Bunların uygulama şeklini TİTCK’nin yayınlayacağı kılavuzda görmek mümkün olacak” ifadesini kullandı.

(Burhanettin Bulut)

‘İLAÇ TEMİNİ UZAYABİLİR’

Yaşanan ilaç temini krizini de anımsatan Bulut, “Yönetmelikle birlikte mevzuatın ağırlaştırılmasının hastaya ilaç temin süresini uzatabileceği yönünde bir çekincemiz de var. Aslında bügünkü mevzuat da sahte ilaç ya da ruhsatsız ilaçların ülkemize girmesini engelleyecek nitelikteydi. Asıl sorun yandaş firmalara göre söz konusu evrakların göz ardı edilerek, firmaların zengin edilmesi. Bundan vazgeçilmediği sürece hangi yönetmeliği çıkarırsanız çıkarın hasta yine mağdur olacak” diye konuştu. Bulut, “Suç bastırmak için alelacele hazırlanan bu yönetmelik Sağlık Bakanı’nı kurtarmaz. Önce geçmiş dönemdeki yolsuzlukları, sahtekarlıkları, halkın sağlığını yok sayan skandalları kamuoyuna açıklamaları gerek. Sahte ilaçların neden olduğu sağlık skandallarına yönelik hukukçularla birlikte dosya hazırlığımız devam ediyor. Dosyamızı tamamladığımızda Sağlık Bakanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.