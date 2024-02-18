Deri Hastalıkları Uzmanı uyarıyor: Soğuk hava ve enfeksiyonlar deri sağlığını tehdit ediyor

Soğuk havalarda sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların deri hastalıklarını tetiklediğine dikkat çeken Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Elif Irmak Yazıcı, bol su içerek ya da derinin nem kaybının önüne geçilerek deri hastalıklarından kaçınılabileceğini belirtti.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:42
Deri Hastalıkları Uzmanı uyarıyor: Soğuk hava ve enfeksiyonlar deri sağlığını tehdit ediyor
Abone Ol google-news

Bursa Şehir Hastanesi'nden Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Elif Irmak Yazıcı, soğuk havalarda sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların deri hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekti. Yazıcı, deri hastalıklarından korunmanın ve tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Kış aylarında soğuk havanın, düşük nem oranının, rüzgarın ve azalan su tüketiminin deri hastalıklarının sık görülmesine neden olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yazıcı, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların da bu artışta etkili olduğunu ifade etti. Deri hastalıklarının tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Yazıcı, özellikle kış aylarında bu hastalıklara karşı önlem alınmasının önemini vurguladı.

Göz Atın
Sömestr tatili bulaş zincirini kırdı: Virüsten hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı

Sömestr tatili bulaş zincirini kırdı: Virüsten hastaneye başvurular yüzde 75 azaldı
Grip sebebiyle ölümler kronik hastalığı olanlarda ölüm riski 241 kat artıyor

Grip sebebiyle ölümler kronik hastalığı olanlarda ölüm riski 241 kat artıyor

Derinin nem kaybını önlemek ve nemlendirmek için bol su içmenin önemine değinen Yazıcı, günlük yaşamda sıkça kullanılan kimyasal ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Kolonya, ıslak mendil ve deterjan gibi kimyasallardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yazıcı, deri bariyer fonksiyonunu korumak için eldiven kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Yazıcı, özellikle soğuk kurdeşen gibi deri hastalıklarına karşı doktorun önerdiği ilaçların düzenli kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, çevresel faktörlere müdahale edebilecek uygulamaların da deri sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti.


Deri hastalıkları haberleri soğuk hava haberleri enfeksiyon haberleri

İlgili Haberler

Bahar alerjisi ve deri hastalıklarına dikkat!

Bahar alerjisi ve deri hastalıklarına dikkat!
Deri hastalıkları nelerdir? Deri hastalıklarının hangileri bulaşıcıdır? Deri hastalıklarına karşı nasıl korunulur?

Deri hastalıkları nelerdir? Deri hastalıklarının hangileri bulaşıcıdır? Deri hastalıklarına karşı nasıl korunulur?
İskoçya'da Fenerbahçe şaşkınlığı: 'Soğuk hava deposundan çıkardı'

İskoçya'da Fenerbahçe şaşkınlığı: 'Soğuk hava deposundan çıkardı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler