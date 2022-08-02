Deri hastalıkları nelerdir? Deri hastalıklarının hangileri bulaşıcıdır? Deri hastalıklarına karşı korunmalıdır?

02 Ağustos 2022 Salı, 14:14

Deri, cilt veya ten, vücudumuz kaplayan en üst katman olup, altında barındırdığı kas ve organları koruyan doku tabakalarından oluşan bir örtü sistemi organıdır. Dış ortamla sürekli temas halinde bulunan deri; alerjenler, fiziksel etkenler, iklim koşulları, mikrobiyal ajanlar ve daha birçok çevresel faktör ile etkileşimdedir. Bu durum deriyi birçok hastalığa yatkın hale getirir. Cilt hastalıkları, ülkemizde ve dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alır. İşte deri hastalıklarına dair bilinmesi gereken önemli noktalar...

DERİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Atopik Egzama (Atopik Dermatit)

Ergenlik Sivilcesi (Akne Vulgaris)

Kellik (Alopesi)

Kurdeşen (Urtiker)

Liken (Liken Planus)

Mantar Hastalığı ( Fungal Enfeksiyon)

Pitriazis Rosea

Uçuk (Herpes Simpleks)

Vitiligo

Behçet Hastalığı

Cüzzam (Lepra)

ATOPİK EGZAMA (ATOPİK DERMATİT) NEDİR?

Ciltte kuru, pullu yama tarzında doku bozukluklarına ve yoğun kaşıntıya neden olan kronik hastalıktır.

2. ERGENLİK SİVİLCESİ (AKNE VULGARİS) NEDİR?

Çoğunlukla derinin yağlı bölgelerinde ortaya çıkar. Çok kez yüz, boyun, sırt, göğüs, omuzlarda ve bazen kalçalarda görülür.

3. KELLİK (ALOPESİ) NEDİR?

Halk arasında saçkıran diye bilinen bu hastalık, lokal, yuvarlak (para tarzında), net sınırlı saç kaybı alanlarıyla karakterizedir. Kayıp alanlarındaki deri normal görünümdedir; kızarıklık, pullanma ya da deri yapısında değişiklik yoktur. Hastalık birdenbire ortaya çıkar.

4. KURDEŞEN (URTİKER) NEDİR?

Yaygın olarak kurdeşen adıyla bilinen ürtiker farklı koşullar nedeniyle ciltte görülen tepkilerden kaynaklanan kabarık, kaşıntılı ve kızarık lekelerle karakterize edilen bir cilt hastalığıdır. Leke boyutları farlılık göstermekle birlikte ten üzerinde çok büyük alanları da kaplayabilir.

5. LİKEN (LİKEN PLANUS) NEDİR?

Tam sebebi belli olmamakla birlikte stresle ortaya çıkan hastalıktır. Bunun yanı sıra hepatit B, hepatit C ve karaciğer hastalığıda sebeplerinden birisi olmaktadır. Genellikle ağız ve genital bölgede görülen bu hastalığı nadir olarak tırnak ve kıl köklerinde de görmekteyiz.

6. MANTAR HASTALIĞI ( FUNGAL ENFEKSİYON) NEDİR?

Vücut yapısının içerinde bulunan mikrobiyolojik florasının bozulmasından oluşan mantar enfeksiyonu, çoğunlukla ayak, el, kasık ve vajina, tırnak, saç gibi yerlerde görünür.

7. PİTRİAZİS ROSEA NEDİR?

Halk arasında gül hastalığı olarak bilinen bu hastalığın, hangi semptomlardan etkilenerek ortaya çıktığı bilinmemektedir. Stres anında hastalığın belirtilerinin yükseldiği görülmektedir.

8. UÇUK (HERPES SİMPLEKS) NEDİR?

Doğrudan Herpes simplex virüsünün deri yoluyla bulaşması sonucu ortaya çıkan uçuk hastalığı, dudak, burun delikleri ve çevresinde görülmektedir. Herpes genitalis cinsel bölgedeki uçuk enfeksiyonuna verilen isimdir.

9 .VİTİLİGO NEDİR?

Halk arasında ala veya alaca adı verilen bir hastalıktır. Melonist adı verilen hücrelerin zarar görmesinden dolayı deride pigment kaybından meydana gelmiştir. Genellikle 20'li yaşlardan önce ortaya çıkan bu hastalığın tedavisi vardır.

10. BEHÇET HASTALIĞI NEDİR?

Prof. Dr. Hulisi Behçet, Behçet hastalığı açıklayan ilk bilim insanıdır. Behçet hastalığı kan damarlarının intihaplanmasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Genellikle ağız içi ve cinsel bölgede yaralar açan, ayrıca deri, göz, eklemler, damarlarda olmak üzere vücudun bütün organlarına yayılabilen bir hastalıktır.

11. CÜZZAM (LEPRA) NEDİR?

Mycobacterium leprae virüsünden dolayı çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere kronik bir enfeksiyondur.

12. DERİ HASTALIKLARININ HANGİLERİ BULAŞICIDIR?

Bu hastalıklardan bulaşıcı olanlar mantar, uçuk ve cüzzamdır. Cüzzam hakkında 'Bulaşıcılığı kesin olmayıp, hangi yolla bulaştığı bilinmemektedir ve bu yüzden bulaşıcı değildir'de denmektedir

DERİ HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMALIDIR?