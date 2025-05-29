Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Deri kanseri, vücudumuzda en yaygın olarak görülen kanser türüdür'

'Deri kanseri, vücudumuzda en yaygın olarak görülen kanser türüdür'

29.05.2025 16:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
'Deri kanseri, vücudumuzda en yaygın olarak görülen kanser türüdür'

Deri kanserinin vücutta en yaygın olarak görülen kanser türü olduğunu belirten Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Haydar Yöndem, "Her kanser türünde olduğu gibi deri kanserinde de erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Tunceli Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Haydar Yöndem, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Dr. Haydar Yöndem, "Deri kanseri, vücudumuzda en yaygın olarak görülen kanser türüdür. Her kanser türünde olduğu gibi deri kanserinde de erken teşhis hayat kurtarır. Eğer güneş gören göz etrafları, buran, ağız gibi güneşe daha fazla maruz kalan bölgelerimizde zamanla açılıp kapanan yaralarımız varsa veya açılan yaralarımız tedaviye rağmen kapanmıyor, büyüme gösteriyorsa, üzerinde kabuklanma, kanama ve akıntı gibi bulgular buna eşlik ediyorsa mutlaka bir uzman hekime görünmek gerekiyor. Uzun süredir var olan ve şikayet vermeyen, hep aynı seyreden yaralarınız için endişe etmenize gerek yok. Vücuttaki bir yarada değişim söz konusu ise bunu kontrol ettirmekte fayda vardır" diye konuştu.

Cilt kanserinde en yüksek faktörün güneş ışınları olduğunu aktaran Yöndem, "Açık tenli olmak, açık göz rengine sahip olmak, çok sayıda çil ve bene sahip olmak daha önceden kendinizin ya da ailenizden birinin deri kanseri geçirmiş olması, doğuştan büyük benlere sahip olmak ve bağışıklık sisteminin baskılanması cilt kanseri riskini artırır. Güneşin etkilerinden korunmak için zorunlu olmadıkça saat 10 ile 14.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerekiyor. Eğer zorunluluk varsa güneş gözlüğü kullanmak, güneş kremleri kullanmak yararlı olur. Küçük çocukların uzun süre güneş maruziyetinde ciltlerine uygun güneş kremleri kullanılmalı. Yine kendi kendine ben muayenesi yapmak son derece önemli. Bunu bol ışıklı bir odada bir el aynası bir de boy aynasıyla tepeden tırnağa; saçlı deriden ayak tırnağına kadar ayda bir ben muayenesi yapılmalı. Kendimizin göremeyeceği bölgedeki benlerimiz için bir yakınımızdan yardım alabiliriz. Bu kontrolde eğer ki benlerde simetri değişimi, sınır ve boyutlarda değişim, üzerinde yara açılması, kanama görürseniz mutlaka bir uzman hekime muayene olunuz" dedi.

İlgili Konular: #deri kanseri

İlgili Haberler

Cildinizin susuzluğunu doğayla giderin: Cildinizi derinlemesine nemlendiren doğal formül
Cildinizin susuzluğunu doğayla giderin: Cildinizi derinlemesine nemlendiren doğal formül Uzun süreli nem arayışındaysanız ve cildinizin su tutma kapasitesini artırmak istiyorsanız, pentavitin içeren ürünler ideal bir tercih olabilir. Peki, pentavitin nedir, ne işe yarar? İşte, canlı ve dolgun bir cildin sırrı olan mucizevi madde ve faydaları...
Bilim insanlarından çarpıcı keşif:
Bilim insanlarından çarpıcı keşif: "Kusursuz bir simetriye sahip, radyo sinyalleri gönderiyor..." Bilim insanlarının uzayda keşfettikleri son bulgu, uzmanları hayrete düşürdü. Samanyolu Galaksisi'nde rastlanan ve neredeyse kusursuz bir dairesel simetriye sahip olan bu küre, yalnızca radyo dalgalarında görülebiliyor.
Bilim insanları açıkladı: Hangi yaşta kendimizi daha mutlu hissederiz?
Bilim insanları açıkladı: Hangi yaşta kendimizi daha mutlu hissederiz? Bilim insanlarına göre mutluluk, hayatın erken ve geç dönemlerinde zirveye ulaşıyor. Yapılan araştırmalar, en mutsuz yaşın 47 olduğunu ortaya koyarken; 60’lı yaşlardan itibaren yaşam memnuniyetinin yeniden yükseldiğini gösteriyor.