Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:27

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, kistlerin küçük topaklar halinde belirginleştiğini söyleyerek, “Dermoid kist deri altında oluşan kistik oluşumlardır. Dermoid kistler kese adı verilen bir hücre cebi içinde büyüyen normal dokulardır. Bu dokular cildin içinde veya altında beklenmedik bir yerde ortaya çıkarak büyümektedir. Dermoid kistler, vücudun herhangi bir yerinde olabilmektedir. Cildin yüzeyine yakın olanlar küçük topaklar halinde görülürken, vücudun içinde de gelişmektedir. Yavaş büyüyen bu kitlelerin içleri yağ ve deri hücreleri içerir. Dermoid kistler bir tümör gibi görünse de, bu kistler çoğu zaman tehlikeli değildir. Ortaya çıktığı bölgeye göre başka organlara baskı yapması söz konusu olduğunda ise ameliyatla alınmaları gerekebilir. Dermoid kistler, epidermoid kistler ya da dermal/epidermal inklüzyon kistleri olarak da adlandırılır” dedi.

“GENELDE BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDE ÇIKIYOR”

Dermoid kistin genelde baş ve boyun bölgesinde çıktığını söyleyen Koç, “Vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan 10 dermoid kistin 8’den fazlası baş ve boyunda görülmektedir. En sık görülen dermoid kist tipi, periorbital dermoid kisttir. Bu kistler, kaşlardan birinin dış kenarına yakın yerde oluşmaktadır. Diğer yaygın dermoid kist tipleri ise şunlardır; yumurtalık dermoid kisti: Yumurtalığın üzerinde ya da içinde oluşmaktadır. Spinal dermoid kist: Omurga üzerindeki bölgelerde ortaya çıkar. Belirti vermeyen bu kistler omurgaya veya omurilik sinirlerine baskı yapabilmektedir. Bu nedenle cerrahiyle çıkarılması gerekmektedir. Nadir görülen dermoid kist türleri şunlardır; epibulbar dermoid kisti: Gözün yüzeyinde ortaya çıkar. İntrakraniyal dermoid kist: Beyin içinde ortaya çıkan bu kistler tehlikelidir. Nazal sinüs dermoid kisti: Burnun içinde oluşmaktadır. Orbital dermoid kist: Göz çukurunun kemikleri çevresinde belirir” ifadelerini kullandı.

“ANNE KARNINDA GELİŞMEYE BAŞLIYOR”

Uzman Doktor Çağdaş Koç, kist oluşumunun anne karnında başladığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Dermoid kistlerin oluşumunun anne rahmindeki bebeklerin erken aşamalarında (fetal gelişim) geliştiği bilinmektedir. Bu kistlerin, cilt katmanlarının normalin dışında büyümesi nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Bir dermoid kistin oluşması için, ciltte tipik olarak bulunan cilt hücrelerinin, dokuların ve bezlerin bir kesede toplanması gerekir. Bu bezler sıvı üretmeye devam ederek sıklıkla kistin büyümesine neden olur. Bir anlamda embriyonik birleşme sırasında epitel dokusunun o bölgede kalması sonucu oluşmaktadır. Dermoid kistler birçok insanda belirti vermez. Bazı insanlar büyüdükçe bu kistlerin farkına varmaktadır. Semptomlar dermoid kistin tipine göre değişir.

Örneğin periorbital dermoid kistler kaşların kenarına yakın bir yumru şeklinde ortaya çıkmakta ve sarı tonda olabilmektedir. Zamanla, kistler bölgedeki kemiklerin şeklini de değiştirebilmektedir. Yumurtalık dermoid kisti pelvik bölgede ortaya çıkarak, özellikle adet döneminde ağrıya neden olur. Spinal dermoid kistler ise genelde büyüyen bir yapıya sahip olduğu için, omurilik veya sinirleri sıkıştırarak şu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır; yürümekte güçlük, idrar kaçırma ve bacaklarda ve kollarda güç kaybı ve zayıflık.”

"TEK ETKİLİ TEDAVİ AMELİYAT"

Dermoid kistte tek tedavi yönteminin cerrahi olduğunu belirten Çağdaş Koç, “Dermoid kistlerin tedavisi cerrahiyle yapılmaktadır. Herhangi bir dermoid kist türü için tek etkili tedavi yapılacak ameliyattır. Hangi ameliyatın yapılacağı dermoid kistin türüne göre belirlenir. Periorbital dermoid kistler lokal anestezi altında cilde yapılacak küçük bir kesiyle kistin çıkarılmasıdır. Cilt dikişlerle kapatılmakta ve mümkün olduğunca deri üzerinde az iz bırakılması amaçlanmaktadır. Yumurtalık dermoid kistler için minimal invaziv cerrahi (yumurtalık sistektomi) kullanılmaktadır. Kist büyükse, hem yumurtalık hem de kistin alınması gerekebilmektedir. Spinal dermoid kistlerin çıkarılması için yapılan cerrahide mikroskop ve hassas aletler (mikrocerrahi) kullanılır. Genel anestezi altında yapılan ameliyat sırasında kistin tamamını çıkarılmaktadır” ifadelerini kullandı.