Dikkat! Çocuklarda bu kırıklar yazın artıyor

07 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Dirsek kırıklarının çocukluk döneminde fiziksel hareketliliğin fazla olması nedeniyle daha sık meydana geldiğinin altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, çocuklarda meydana gelen dirsek kırıkları hakkında bilgi verdi.

"YAZIN, AÇIK HAVADA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Dirsek kırıklarının çocukluk çağında teşhis ve tedavisinin büyük önem taşıdığını aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, “Çocuk dirsek kırıkları çocukluk döneminin en sık görülen kırıklıklarındandır. Görülme sıklığı yaz döneminde artar. Çocuklar açık havada, oyun alanlarına daha çok zaman geçirir; parklara gider, ağaçlara çıkar, bisiklet sürerler. Bundan dolayı düşmelerde özellikle bisiklet sürerken ya da paten veya kaykayla gezerken düşme sonucu oluşan dirsek kırıkları karşımıza geliyor” dedi.

Kırığa göre farklı tedavi yöntemleri uygulandığını belirten Doç. Dr. Kurnaz, “Bazı kırıklar alçı, bazıları atel desteği ile iyileşebiliyor. Düşme kırığa yol açmasa da bazen yumuşak doku ya da bağ yaralanmalarına neden olabiliyor. Bu durumda elastik bandajla ya da soğuk uygulama, ilaç uygulamasıyla tedavi edebiliyoruz. Tedavi süreci çocuklarda yaklaşık 1-1,5 ayı buluyor. Bu süre sonunda herhangi bir damar sinir yaralanması yoksa çocuklar eski hallerine dönüyorlar” diye konuştu.

Kırık vakalarının yüzde 30 ila 40’ında ameliyat gerektiğine değinen Doç. Dr. Kurnaz “Her kırık ameliyat gerektirmiyor. Ama ameliyatları da daha sık kapalı yöntemle yapılıyor. Genel olarak ameliyatın kapalı cerrahi, açık cerrahi gibi yöntemleri var. Çok deplase olmuş, ayrılmış kırıklarda bazen açık cerrahi tedaviyi tercih edebiliyoruz ama genelde çocuk dirsek kırıklarının yüzde 90’ında kapalı cerrahi yöntemlerle iyileşme gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

"ÖNEMSENMEYEN KIRIKLAR EĞRİLİĞE YOL AÇABİLİR"

Çocuklarda tedavi sürecinin yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü ve önemsenmeyen kırıkların büyümeyi etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Kurnaz, “Eğer doğru şekilde tedavi edilmezse, yani önemsenmeyen dirsek kırıkları olursa, o zaman çocukların büyüme plakları etkileniyor. Erişkin dönemde dirsekte, ve ön kolda eğrilikler meydana gelebiliyor. Hareket kısıtlılıkları karşımıza çıkabiliyor. Artroz dediğimiz kireçleme ile ileride karşımıza çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

"EKLEM KORUYUCU APARAT KULLANIN"

Doç. Dr. Kurnaz, bu kırıkların çoğunun spor yaparken ya da açık havada oynarken meydana geldiğini anımsatarak “Çocukların spor yaparken dirsek kırıklarından korunmaları gerekiyor. Önlem almak çok basit. Bunun için el bileğini, dirseğini, dizini koruyacak aparatlar var, onları kullanmaları önemli. Bu sayede kırık ve yaralanma riskini düşürebiliriz” tavsiyesinde bulundu.