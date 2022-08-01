Barış Yarkadaş yazdı: AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:36

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü "AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar" başlıklı köşe yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin teşkilatlarına “Yaz aylarında da sahada olun’’ talimatı verdiğini, ancak sahada da yeterli verimi bulamadıklarını kaleme aldı.

"AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı son kampanyada ortaya çıkan fotoğraflar, 20 yıllık AKP hikayesinin sona yaklaştığını gösteriyor" diyen Yarkadaş, bu bağlamda en büyük görevin CHP'ye düştüğünü söyledi.

Yarkadaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, hayatının en zor seçimine gireceğinin farkında… Zira; ekonomik buhran geniş halk yığınlarının hayatını olumsuz etkiliyor. Açlık ve yoksulluk git gide artıyor. Erdoğan’ın masasına giden tüm kamuoyu araştırmaları, AKP’nin ‘’çekirdek seçmenine doğru’’ küçüldüğü ve daha önce AKP’ye oy vermiş önemli bir seçmen kesiminin ise kendisini “kararsız’’ olarak ifade ettiğini gösteriyor.

İSTANBUL TEŞKİLATI SAHADA AMA...

Erdoğan bu tabloyu tersine çevirebilmek ve seçmen kitlesine moral verebilmek için teşkilatların sahada olmasını istiyor. Erdoğan’ın talimatını hayata geçiren ilk teşkilat İstanbul İl Başkanlığı oldu. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Yüz Yüze 100 Gün’’ adlı bir kampanya başlattıklarını belirterek, kentteki tüm ilçelerde belediye başkanları, milletvekilleri ve il yönetim kurulu üyelerinin katılacağı açık hava toplantıları düzenleyeceklerini duyurdu.

NEREDE BU AKP’LİLER?

Kabaktepe bu toplantıların birincisini Tuzla’da yaptı. Tuzla Büyük Teşkilat Pikniği adıyla yapılan etkinliğe sadece 250 kişi katıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da eşlik ettiği “Yüz Yüze 100 Gün’’ etkinliğinin ikinci adresi ise Kağtıhane’ydi. Kabaktepe’nin Twitter adresinden paylaştığı fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere Kağıthane toplantısı da oldukça sönük geçti. Tuzla’daki etkinlik, Kağıthane’ye göre daha kalabalıktı…

Varın gerisini siz düşünün…

Üstelik, her iki ilçenin belediye başkanlıklarını da da yıllardan bu yana AKP kazanıyordu. Bakan Karaismailoğlu’nun Kağıthane’ye gelmesi bile teşkilatta heyecan yaratmamıştı.

Ya Esenler’e ne demeli?

TOPLANTILARA İLGİ YOK

AKP’nin birinciliği hiç elden bırakmadığı Esenler’deki toplantının ana konuğu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ydı. Toplantının düzenlendiği salonda 150 kişi ya var ya yoktu…

Pendik, Başakşehir, Zeytinburnu ve Üsküdar da diğerlerinden farklı değildi. Hele “AKP’nin kalesi” olarak adlandırılan Sultanbeyli’de ortaya çıkan manzara, AKP açısından tam ibretlikti… Belediye seçimlerinde yüzde 65’e yakın oy aldıkları Sultanbeyli’deki alanda 65 kişi anca vardı…

BAKAN GELSE BİLE…

AKP Sultanbeyli ve Üsküdar’a bakan ve genel başkan yardımcılarını getirmesine rağmen, açık hava toplantılarına yönelik bir ilgi sağlayamadı. Eski Bakan Jülide Ersarıoğlu ile Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un AKP İl Başkanı Nuri Osman Kabaktepe ile ilçeyi dolaşması da hiçbir heyecan yaratmadı.

Nasıl yaratacak ki?

AKP’nin MKYK üyeleri bile parti toplantısında “Nereye gitsek, herkes ekonomiden, ev kiraları ve asgari ücretten şikayetçi” diyor.

AKP’nin söyleyecek sözü kalmadı…

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı son kampanyada ortaya çıkan fotoğraflar, 20 yıllık AKP hikayesinin sona yaklaştığını gösteriyor. Kitleler, AKP’nin kendilerine verebilecek bir şeyinin kalmadığını, söyleyecek yeni bir sözünün olmadığını görüyor.

İşte bu bağlamda, en büyük görev 1. parti konumuna geldiği görülen CHP’ye düşüyor.