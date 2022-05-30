Diş ağrısı neden olur? Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına ne iyi gelir?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:01

Diş ağrısı, dişte meydana gelen çene ve yüze de yayılabilen genellikle şiddetli bir ağrıdır. Diş ağrısına diş apsesi de eşlik edebilir.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Diş ağrısının pek çok farklı neden olabilir. Diş ağrısının bazı nedenleri şöyledir:

- Diş çürüğü

-Diş eti enfeksiyonu

-Dişin çatlaması ya da kırılması

-Diş apsesi

-Diş hassasiyeti

-Diş kökünde ya da diş etinde meydana gelen iltihaplanma

-20'lik dişin zor çıkması



DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Eğer hafif ve geçici bir tahrişten meydana gelen ağrınız varsa evde ağrıyı hafifletebilirsiniz. Ancak ağrınız şiddetli ve gidere artan türdeyse mutlaka bir diş hekime muayene olmalısınız.

Diş ağrınızı hafifletmek için evde uygulayabileceğiniz yöntemler:

-Tuzlu su ile gargara

-Soğuk buz kompresi

-Karanfil

- Kekik yağı

-Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.

-Gece diş ağrısı oluşmuşsa yatar durumda olmak ağrıyı artıracağından yastık yükseltilebilir.

-Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.

DİŞ AĞRISININ TEDAVİSİ

Diş ağrısının tedavi edilmesi için diş ağrısının kaynağı bilinmelidir. Diş hekimi tarafından diş ağrısının kaynağı belirlendikten sonra tedavi süreci başlatılır. Örneğin diş ağrısının sebebi diş çürüğü ise çürük olan yer b temizlenir ve dolgu yapılır. . Diş ağrısının sebebi diş sinirinde oluşan bir enfeksiyon ise kanal tedavisi uygulanabilir. Dişin enfekte olduğu durumlarda genellikle antibiyotik tedavisi uygulanır.

DİŞ AĞRISI NASIL ÖNLENİR

Diş ağrısını önlemek için diş hastalıklarını önlemek gerekir. Diş sağlığınız içi yılda en az 2 kere diş hekimine muayene olmalısınız. Düzenli olarak diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, diş ve diş taşlarını profesyonel olarak temizletmek diş ağrısının önlenmesine yardımcı olacaktır.