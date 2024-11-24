Diş iltihaplarında bilinçsiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı ölüme kadar gidiyor

Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:09

Güncelleme: 24.11.2024 - 13:09

Diş iltihapları ve çene apsesi gibi ciddi enfeksiyonlarda, günümüzde artan bilinçsiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı, geri dönüşümsüz neticelere yol açabiliyor. Kalp krizi, vücut direncinin değişmesi ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarını oluşturabileceğini belirten Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş ve Çene Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, aşırı doz ağrı kesici ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı konusunda kritik uyarılarda bulundu.

“YAŞAMI TEKLİKEYE SOKABİLİYOR''

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş ve Çene Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Diş ağrısı veya iltihap gibi durumlarda, bilinçsiz ağrı kesici ve antibiyotik kullanımına hemen başvurmak, geçici çözümler sunuyor, sorun büyüyor, tedaviyi zorlaştırıyor ve yaşamı tehlikeye sokabiliyor. Birçok hasta maalesef aşırı doz ağrı kesici ve antibiyotikle problemi çözebileceğini düşünüyor, ancak bu yaklaşım iltihabın sadece ‘geçici süreliğine uyutulmasına’ yol açıyor. İltihabın ana kaynağı tedavi edilmeden ağrı kesicilerle veya bilinçsiz antibiyotik kullanımıyla ertelendiğinde iltihap yayılıyor ve hayati tehlike oluşturabiliyor. Bu sebeple antibiyotiğin bir destek tedavisi olduğu, ideal dozda kullanılması gerekliliğini ve işin temelindeki diş apsesinin ana kaynağının tedavi boyutuyla ele alınması gerektiğini” dedi.

“ÖLÜMCÜL DURUMLARA YOL AÇABİLİR''

Diş apsesi, diş iltihabı, çürük, gömülü dişler veya çene kistlerinden kaynaklanabilen ve tüm vücuda yayılan enfeksiyonlara dönüşebilen bir sorun olduğunu aktaran Özkan, “Bu tür enfeksiyonların vücutta yayılarak kanda septisemik şok yaparak kalp krizi geçirmesine yol açabildiğini ve ölümcül durumlara yol açabilir. Tedavi edilmeden bırakılan diş apseleri, çeneden boyuna yayıldığında hastada nefes alma zorluklarına ve uyku apnesine sebep olabiliyor. Hatta diş apseleri özellikle bağışıklık sistemi düşük bireylerde, baş boyun bölgesinden aşağıya yayılarak sırayla yutak bölgesi, bademcikler ve ardından akciğerler gibi hayati organları tehdit edebilir. Bazı durumlarda diş iltihapları boyun bölgesinden yutak arka duvarından aşağıya yayılarak karın bölgesine oradan da ürogenital enfeksiyonlara bile sebep olabileceğini” özellikle belirtti. Bu diş iltihabının vücutta bir çok hayati organlara yayılabilmesi sebebiyle vücutta ciddi rahatsızlıklara yol açarak hayati tehlikeye yol açabiliyor” diye konuştu.

“ÇENE KEMİK ERİMESİNE SEBEP OLUYOR''

Bilinçsiz kullanılan ilaçlar çene kemik erimesine sebebiyet verebileceğini aktaran Özkan “Bilinçsiz antibiyotik kullanımına başvurmak, iltihabı kısa süreli olarak uyutur ancak çözmez, hatta ileride daha büyük komplikasyonlara neden olur. Bilinçsiz ve küçük dozlarda antibiyotik kullanımı her seferinde diş apsenin ağrısını alıyor gibi olsa da çene kemiği içinde sinsice apsenin büyüdüğünü ve çene kemik erimesine sebep oluyor. Hatta çene kemiği içine yerleşen diş iltihapları, çene kemiğini fazla eritmesi halinde ise çene kemiğinde kırılma riski oluşturuyor. Neticede, diş iltihabı yayıldığında tedavi edilemez hale gelebilir ve çene kemiğinizde geri dönüşümsüz hasar bırakabilir. Bu yüzden tanı ve tedaviyi zamanında yaptırmak, çene kemiğinizin korunması anlamında, bir o kadar önemli oluyor” şeklinde konuştu.

“ANTİBİYOTİK VE AĞRI KESİCİ KULLANIMI HEKİM KONTROLÜNDE YAPILMALI''

Diş rahatsızlıklarında ilaçların hekim kontrolünde alınması gerektiğini aktaran Özkan, “Diş apsesi ağrılı bir süreç olduğundan ağrı kesiciyi yalnızca diş hekiminize gidinceye kadar ki dayanılmaz ağrı varlığında kullanılabileceğini ancak mümkünse diş hekimin doğru tanısı için muayene öncesinde ağrı kesici bile alınmamasını öneririm. Muayene öncesinde alınan ağrı kesici, diş hekimini yanlış tanıya ve tedaviye sürükleyebilir. Ayrıca bilinçsiz antibiyotik kullanımı sadece kısa süreli ve geçici bir rahatlama sağlamış olması itibariyle yanıltıcı oluyor, sorunu çözmenin ötesinde bir çok geri dönüşümsüz sorunu da beraberinde getiriyor. Diş veya çene apsesinin boşaltılması gerekebileceği, iltihabın asıl kaynağı olan dişe müdahale gerekebileceği ve ardından antibiyotik tedavisiyle desteklenebileceği gibi bir seri profesyonel tedavi aşamaları gerektirir. Ağrı kesici ve antibiyotiğin sadece destek tedavisi olarak, cerrahi işlemler öncesi veya sonrası kullanılabilir. Diş apse ve iltihaplarında sinirlere ve çene kemiğine veya boyun bölgesine kadar uzanan iltihaplanmaların zamanında müdahale edilmezse, çene kemik erimesine, nefes almakta zorluk ve nefes tıkanmasına, kalp ve akciğer gibi hayati organları tehdit edebilir. Bu tür durumlar sepsise kadar ilerleyerek kalp krizini riskini tetikler. Bu tür durumlarda, bir diş hekimi veya diş çene cerrahı tarafından kontrol edilmesi yararlı olur. Antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı hekim kontrolünde yapılmalı yoksa bu basit bir diş sorununun ilerleyerek çok ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.