Diş eti çekilmesine neden oluyor, diş minesini inceltiyor: Sağlıklı dişler için uzak durmanız gereken 7 besin

Yayınlanma: 23.11.2024 - 20:14

Güncelleme: 23.11.2024 - 20:14

Diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlıklı bir gülümseme, sadece estetik açıdan değil, vücudun genel işleyişi için de büyük önem taşır. Ancak, tükettiğimiz bazı yiyecekler ve içecekler diş minesine zarar vererek çürük, diş hassasiyeti ve diş eti problemlerine yol açabilir. Peki, hangi gıdalar diş eti çekilmesine neden oluyor ve diş minesini inceltiyor? İşte, sağlıklı dişler için uzak durmanız gereken 7 besin...

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKEN 7 BESİN

1. Şekerli yiyecekler ve içecekler

Şeker, ağızdaki bakteriler için ana besin kaynağıdır. Şekerli yiyecekler tüketildiğinde, bakteriler asit üretir ve bu da diş minesini aşındırarak çürük oluşumuna neden olur.

Örnekler:

Çikolatalar, şekerlemeler, gazlı içecekler.

Ne yapabilirsiniz?

Şeker tükettikten sonra ağzınızı suyla çalkalayarak asit oluşumunu azaltabilirsiniz.

2. Asitli içecekler

Asitli içecekler, diş minesini aşındırarak dişleri hassas ve çürüğe açık hale getirir. Özellikle gazlı içecekler ve enerji içecekleri bu konuda başlıca zararlılar arasındadır.

Örnekler:

Kola, meyve aromalı sodalar, enerji içecekleri.

Ne yapabilirsiniz?

Bu tür içecekleri pipetle tüketmek, dişlere temasını azaltabilir.

3. Nişastalı gıdalar

Nişasta içeren gıdalar, ağızda parçalandığında şekere dönüşerek çürük riskini artırır. Bu tür gıdalar dişlere yapışabilir ve uzun süre temizlenmediğinde zarar verebilir.

Örnekler:

Beyaz ekmek, patates cipsi, makarna.

Ne yapabilirsiniz?

Tam tahıllı alternatifleri tercih ederek bu riski azaltabilirsiniz.

4. Yapışkan yiyecekler

Yapışkan gıdalar, diş yüzeyine kolayca tutunur ve temizlenmesi zor olduğu için uzun süreli hasara neden olabilir. Özellikle kurutulmuş meyveler bu konuda risklidir.

Örnekler:

Lokum, kurutulmuş kayısı, karamel.

Ne yapabilirsiniz?

Tükettikten sonra dişlerinizi fırçalayarak dişlerinizi koruyabilirsiniz.

5. Turunçgiller ve asidik meyveler

Turunçgiller, yüksek asit içeriğiyle diş minesini zayıflatabilir ve dişlerde hassasiyete neden olabilir. Sık tüketimi, dişlerin aşınmasına yol açabilir.

Örnekler:

Limon, portakal, greyfurt.

Ne yapabilirsiniz?

Asidik meyve tüketiminden sonra dişlerinizi hemen fırçalamak yerine bir süre beklemelisiniz, çünkü asit mineleri geçici olarak yumuşatabilir.

6. Renk veren gıdalar ve içecekler

Bazı yiyecekler ve içecekler dişlerde leke bırakabilir. Özellikle kahve, çay ve kırmızı şarap gibi içecekler dişlerin sararmasına neden olabilir.

Örnekler:

Kahve, çay, pancar, soya sosu.

Ne yapabilirsiniz?

Tükettikten sonra su içmek veya dişlerinizi fırçalamak etkili olabilir.

7. Aşırı sıcak veya soğuk gıdalar

Çok sıcak veya çok soğuk yiyecek ve içecekler, diş minesine zarar verebilir ve hassasiyeti artırabilir. Özellikle sıcak kahve ile dondurma gibi zıt sıcaklıkların arka arkaya tüketimi risklidir.

Örnekler:

Kaynar çay, buzlu içecekler.

Ne yapabilirsiniz?

Gıdaların ılımlı sıcaklıkta olmasına özen gösterebilirsiniz.