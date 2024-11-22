Sağlık Bakanlığı'ndan 'ağız ve diş muayeneleri' uyarısı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 19:25

Güncelleme: 22.11.2024 - 19:25

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ilk dişçilik yüksekokulu "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908'de kurulduğu, 1996'dan bu yana her yıl 22 Kasım'ın "Diş Hekimliği Günü", 22 Kasım'ı içine alan haftanın da "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlandığı belirtildi.

"İLK VE ÖNEMLİ BELİRTİLER AĞIZDA GÖRÜLÜYOR"

Sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığı, bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını da etkilediği belirtilen açıklamada, "Diş çürükleri ile diş eti hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini artırmaktadır. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ağız sağlığını bireylerin yemek yeme, nefes alma ve konuşma gibi temel işlevleri yerine getirmesini sağlayan ağız, diş ve orofasiyal yapıların durumu olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, ağız sağlığının, erken yaştan yaşlılığa kadar yaşam boyunca değişkenlik göstermekle beraber genel sağlık için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.