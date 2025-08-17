Diş sıkmak boyun sağlığını etkiliyor

Günlük yaşamın stresi, uyku problemleri ve anksiyete gibi faktörler nedeniyle birçok kişi farkında olmadan dişlerini sıkıyor. Ancak bu yaygın alışkanlık yalnızca çene sağlığını değil, boyun ve omuz bölgesini de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, uzun süreli diş sıkmanın boyun kaslarında gerginlik, baş ağrısı, hatta postür bozukluklarına kadar varabilen ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzman fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin konu hakkında “Çene kaslarının sürekli kasılı kalması, boyun kaslarını da gereksiz yere yorar ve bu durum baş ağrısı, boyun tutulması ve duruş bozukluklarına yol açabilir” ifadelerini kullandı

‘BİRLİKTE ÇALIŞILMALI’

Diş sıkmanın halk arasında çoğu zaman sadece çene ile ilişkilendirildiğini belirten Sezgin, “Diş sıkmak boyun sağlığını da doğrudan etkileyen ciddi bir problemdir. Klinik pratiğimizde de sıkça görüyoruz ki bu tabloyu tek başına diş hekimliği ya da yalnızca fizyoterapi ile çözmek mümkün olmuyor. Birlikte çalışılmalı” dedi.