Diş taşı neden olur? Diş taşları (diş taşı-tartar) nasıl temizlenir?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:00

Diş taşı, diş plağı ve tükürükteki minerallerin birleşerek zamanla taş gibi sert bir yapıya dönüşmesidir. Diş yüzeyinin diş etiyle birleştiği çizginin altında oluşur. Gıda artıkları ve mikroorganizmaları içeren diş plağı düzenli olarak temizlenmelidir.

Diş fırçası, diş ipi ve ağız gargaraları diş plağının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu plak uzaklaştırılmazsa taş (tartar) haline gelebilir. Özellikle ağız hijyenine dikkat etmeyen kişilerde tartar oluşabilir. Düzgün fırçalamayan ve diş eti kenarını temizlemeyen kişilerde de görülebilir.

DİŞ TAŞINA NE SEBEP OLUR?

Tükürüğünüzdeki mineraller ağza giren yiyeceklerle diş yüzeyinde birikir. Dişlerin üzerinde yapışkanlık hissi veren plak birikimi olur.

Diş plağı düzenli ağız hijyeni ile uzaklaştırılmazsa sertleşmeye başlayabilir. Sertleşme miktarı arttıkça tartar oluşumu meydana gelebilir. Genellikle açık renkli ve sarımsı görünümdedir. Diş taşı üzerinde biriken yiyecek ve içecekler nedeniyle diş taşının rengi koyulaşabilir.

DİŞ TAŞI OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

Diş taşı oluşumunu engellemek her zaman mümkün olmayabilir. Bazı kişilerin tükürüğündeki minerallerin yapısı ve miktarı nedeniyle diş taşı oluşumu kaçınılmaz olabilir. Ancak birikimi azaltmak için bazı ipuçları vardır.

Diş taşı oluşumunu engellemek için dikkat edilmesi gereken noktalar;

Dişleri günde iki kez 2 dakika fırçalamak

Birey için doğru boyutta ve sertlikte bir diş fırçası kullanmak

Elektrikli diş fırçası ve gargara kullanımı

Diş ipi kullanımı

Florürlü diş macunları kullanmak

Şekerli ve asitli gıdalardan kaçınmak

Yemekten sonra diş fırçalama veya ağzı suyla çalkalama

Sigara ve tütün ürünleri kullanmamak

Düzenli olarak diş hekimine gitmek

DİŞ TAŞLARI NASIL TEMİZLENİR?

Diş taşı temizliği diş hekimleri tarafından yapılması gereken bir işlemdir.

Ağrılı ve acılı bir işlem olmadığı için anestezi gerektirmez. Ancak diş etlerinde şişlik, kızarıklık ve ağrı şikayeti olan kişiler bu işlem sırasında kullanılan cihazların neden olduğu su ve titreşim nedeniyle hassasiyet hissedebilirler. Bu gibi durumlarda ağrı hissedilen bölgelerin uyuşturulması gerekebilir. Özel aletler yardımıyla diş yüzeyindeki taşlar kısa sürede temizlenebilir.