Yoksulluk diş sağlığını olumsuz etkiliyor

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, yoksulluğun ağız ve diş sağlığına etkilerine dikkat çekti.

Cumhuriyet’e konuşan Gül, yoksulluğun sağlıklı beslenmeyi de etkilediğine dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Geçinebilmek için fiyatı düşük, işlenmiş, şeker içeriği yüksek gıdaya yöneliyor ve çok az miktarda sağlıklı yiyecek tüketebiliyor. Bilhassa büyüme gelişim döneminde yeterli protein, sebze, meyve ve sağlıklı bitkisel yağları tüketmesi gereken çocuklar karbonhidrat ağırlıklı besleniyor. Bu şekilde beslenen çocuklarda diş çürüğü oluşumu da kaçınılmaz.”

SOSYAL GÜVENCE YOK

“Ülkemizde toplumun yüzde 85’inin ağız ve diş sağlığı bozuk” diyen Gül, “En önemli halk sağlığı sorunları içinde yer alan ağız ve diş hastalıklarının nedeni de büyük oranda yoksulluk. İşsizliğe bağlı maddi sıkıntılar nedeniyle aileler çocuklarının ağız hijyeni için gerekli olan en basit malzemeleri bile alamıyor. Yine işsizlik nedeniyle sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocukları, kamu ağız diş sağlığı hizmetlerinden de yararlanamıyor” dedi. Çözüm için “ulusal ağız diş sağlığı politikası” olması gerektiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

“Bu amaçla, diş hekimleriyle birlikte tüm sağlık çalışanları, pediatristler, pratisyen hekimler, hemşireler, ayrıca öğretmenler, ebeveynler, okullar, yani çocuğa dokunan herkes ve fakülteler, dişhekimi odaları, ilgili bakanlıklar işbirliği içinde çalışmalıdır. Bununla birlikte sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya, uygun fiyatlarla, sürdürülebilir biçimde ulaşabilmek bir insan hakkıdır. Bunu sağlamak da kamunun en önemli görevlerinden biridir. Bu konuya sosyal yardım değil, ‘sosyal hak’ perspektifinden bakmak sorunların çözümü yolunda doğru bir adım olacaktır.”