Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılıyor!

Hasta garantili Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından Ankara’daki köklü yedi hastanenin yıkılması gündeme geldi. Yedi hastaneden biri olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 6 Şubat depremlerinin ardından “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıktı. Hastanemi Açın Platformu, başvurularına karşın “depreme dayanıklılık” raporuna ulaşamadı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılıyor!
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Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından kapatılması gündeme gelen ancak kamuoyu tepkisi nedeniyle kapatılmayıp atıl halde bırakılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yıkım kararı çıktı. Yerine yapılacak hastanenin yapımı için 2 milyar 400 milyon liralık sözleşme imzalandı.

(Muharrem Baytemür)

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, “İhaleler önce hastane ihalesi denilip başka şeylere dönüştürülebiliyor. Sürecin takipçisi olacağız” dedi. 

(Kubilay Yalçınkaya)

‘BEŞ YIL SÜRECEK’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya ise “Deprem bölgesinde kamu binaları inşa edilmezken hizmet veren hastanelerimizi yenileme telaşı neden? Deprem, rantın ve talanın perdesi kılındı. Yeni hastanenin bitmesi en iyi ihtimalle beş yıl sürecek. Bu da sağlık hizmetlerine erişimde daha da sıkıntı yaratacaktır” diye konuştu.


Muharrem Baytemür Ankara Tabip Odası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kubilay Yalçınkaya Hastanemi Açın Platformu Bilkent Şehir Hastanesi

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