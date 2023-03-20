Sosyal medyada çok konuşulan bina yarın yıkılıyor

İstanbul'da imar sorunu tartışılırken, Bağcılar'da bulunan 9 katlı bir bina görenleri şaşkına çeviriyordu. Yapının yarın belediye tarafından yıkılacağı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:57
Sosyal medyada çok konuşulan bina yarın yıkılıyor
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Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.

Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede kentsel dönüşüm için yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacağı, bu kapsamda yıkılacak binaların arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan binanın da bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor" denildi.

 


bağcılar belediyesi kentsel dönüşüm yıkım kararı

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