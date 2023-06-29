Diyabet gelecek otuz yılda agresifleşecek

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 03:00

Önümüzdeki 30 yıl içinde ise hiçbir ülkenin diyabet oranında düşüş beklenmiyor. Bulgular The Lancet ve The Lancet Diabetes & Endocrinology dergilerinde yayımlandı.

Uzmanlar, diyabetin dünya çapında çoğu hastalığı geride bırakarak insanlar ve sağlık sistemleri için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek verilerin endişe verici olduğunu söyledi.

9.8 MİLYAR ÖNGÖRÜSÜ

New York’taki Albert Einstein Tıp Fakültesi’nden Doktor Shivani Agarwal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Diyabet, zamanımızın en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olmaya devam ediyor ve önümüzdeki otuz yılda her ülkede, yaş grubunda ve cinsiyette agresif bir şekilde büyüyecek ve dünya çapındaki sağlık sistemleri için ciddi bir zorluk teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

BM’nin, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 9.8 milyar olacağı tahmini ise o zamana kadar yedi veya sekiz kişiden birinin diyabetle tanışacağını gösteriyor.

TİP 2 ÖNLENEBİLİR

Azınlık etnik gruplarının yaşadığı yapısal ırkçılığın ve “coğrafi eşitsizliğin” dünya çapında diyabet, hastalık, hastalık ve ölüm oranlarını hızlandırdığını söyleyen araştırma yazarları şunları yazdı: “Diyabet vakalarının çoğunu oluşturan tip 2 diyabet, büyük ölçüde önlenebilir ve bazı durumlarda, hastalık seyrinde erken teşhis edilip yönetilirse potansiyel olarak geri döndürülebilir. Bununla birlikte, tüm kanıtlar, başta birden fazla faktörün neden olduğu obezitedeki artış nedeniyle diyabet yaygınlığının dünya çapında arttığını gösteriyor.”