‘Diyaliz’ skandalını araştırmak için Burdur’a giden CHP’liler, hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.06.2024 - 04:00

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize giren 33 hastanın yoğun bakıma alınmasının ardından 14 hasta entübe edilmişti. Entübe edilen hastalardan üçünün yaşamını yitirdiği olayın yankıları sürerken Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin sessizliğini koruyor. 30 hastanın ise tedavisi devam ederken Sağlık Bakanlığı’ndan kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yapılmadı.

CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz’ın da içinde bulunduğu heyet Burdur ve hastaların nakledildiği çevre illere giderek konuyu araştırdı. Diyaliz tedavisinde kullanılan su tanklarına antifiriz içinde bulunan etilen glikolün karıştığı yönünde iddialar olduğunun altını çizen Şahbaz, “Bu hastanede yapısal bir sıkıntı mı var? Sistemde bir yanlışlık mı var? Bir uygulama hatası mı var? Bir ihmal mi var, projede bir yanlışlık vardı da kontrol mü edilmedi?” dedi.

Şahbaz, “Vali, bizimle görüşmeyi kabul etmedi. Bakanlıktan da açıklayıcı bir bilgi gelmedi. Kamuoyu da aydınlatılmıyor. Bu hastaların bundan sonra tedavileri nasıl devam edecek?” ifadelerini kullandı. Şahbaz şöyle konuştu, “Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta vardı. Hastane yönetimi, bizimle bilgi paylaşmamak için çok kaba bir şekilde yaklaştı. İdarenin tutumu son derece çirkindi. Bir şeyler saklanmaya çalışılıyor. Gündemden kaçırılmaya çalışılıyor. Hayatta kalan hastalar, ağır bir zehirlenmeye maruz kaldıkları için sağlıkları konusunda endişeliyiz.”

‘SAĞLIK SKANDALI’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de yaptığı açıklamada olayı sağlık skandalı olarak tanımlayarak “Bugüne kadar sağlık müdürlüğü, valilik ve Sağlık Bakanlığı ile görüşme çabalarımız sonuçsuz kalmıştır” denildi.