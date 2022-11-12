Uzmanlar, diyet kolanın sağlığa zararlı yönleri hakkında uyardı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 18:02

Diyet kola, gazlı içecek seven kişiler arasında düşük kalori oranları sayesinde büyük bir popülerliğe sahip. Kalori oranı düşük olduğu için sağlıklı bir seçenek olarak görülen diyet kola ve düşük kalorili içecekler, halk arasında az bilinen sağlığa çok zararlı beş yönü ile, tüketicilerinin sağlığını tehdit ediyor.

İşte, diyet kolanın sağlığa zararlı beş yönü:

DİŞLER

Gazlı içecekler, genellikle diş minesine zarar vermesiyle bilinen sitrik asit içerir.

Forge House Dental muayenehane müdürü Laura Baker-Fawcus RDN, çoğu insanın normal gazlı içeceklerdeki aşırı yüksek şeker seviyesinin dişleri zayıflattığını ve çürümeye katkıda bulunduğunu bildiğini, ancak diyet seçeneklerinin de ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Bu içeceklerin içerdiği asitler ve yapay renklendiriciler, diş renginin solmasına neden olmaktadır.

Baker-Fawcus, "Koyu renkli gazlı içecekler bilhassa zararlıdır" diyor ve ekliyor, "Coca-Cola ve Pepsi gibi içecekler koyu renklerini veren bazı maddeler içerir ve bu maddeler, dişleriniz üzerinde de aynı etkiye sahiptir. Bu içecekleri pipetle tüketmek zararı azaltabilir, ancak lekelenmeyi tamamen önleyemez..."

KİLO

Araştırmalar, yapay tatlandırıcıların kilo alma riskini artırabileceğini gösteriyor.

Eylül 2021'de kaleme alınan bir makalede, diyet kola ve diğer alkolsüz içeceklerde bulunan sukralozun, kadınlarda ve aşırı kilolu kişilerde yemek yeme isteğini ve iştahı artırdığı görüşüne yer verildi. Ancak sağlıklı kilodaki erkekler üzerinde aynı etkiye sahip olmadığı tespit edildi.

Araştırmacı Profesör Kathleen Page konuyla ilgili olarak, "Yapay olarak tatlandırılmış içecekler içmek beynin aç hissetmesine neden olabilir ve bu da daha fazla kalori tüketilmesine yol açabilir" dedi.

DİYABET

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'ndeki sağlık görevlileri daha önce günde sadece iki meşrubat içmenin tip 2 diyabet riskini iki kattan fazla arttırdığı konusunda uyarıda bulunmuşlardı.

Diyet kola gibi diyet içeceklerden birkaç bardak içmenin bir kişinin diyabete yakalanma olasılığını yüzde 139 gibi şaşırtıcı bir oranda artırdığını iddia etmişlerdi.

Günde bir litre gazoz içenlerin tip 2 diyabet riskinin 10 kattan fazla arttığı görüldü.

Uzmanlar herkesi gazlı içeceklerden suya geçmeleri konusunda uyardı.

FELÇ

Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü uzmanları tarafından bu yılın Eylül ayında kaleme alınan bir çalışma, her gün bir kutudan bile az gazlı içecek içmenin kalp hastalığı ve felç geçirme riskini yüzde 10 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

British Medical Journal'da yazan başyazar Dr. Mathilde Touvier, "Bu çalışma, yüksek yapay tatlandırıcı tüketimi ile artan kalp hastalığı riski arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yapay tatlandırıcılar, dünya çapında binlerce yiyecek ve içecek markasında bulunmaktadır" dedi.

130 bin Fransızdan elde edilen veriler, insanların üçte birinin şeker yerine aspartam, sukraloz ve asesülfam potasyum içeren ürünler tükettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, yüksek miktarda tatlandırıcı tüketen insanların, kalp hastalıklarına yakalanma riski yüzde 10 ve felç geçirme riski yüzde 30 artıyor.

Dr. Touvier konu hakkında, "Her gün milyonlarca insan tarafından tüketilen bu gıda katkı maddeleri, şekere göre sağlıklı ve güvenli bir alternatif olarak görülmemelidir" dedi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

İsrail ve Singapur üniversitelerden bilim insanlarına göre, altı yaygın yapay tatlandırıcının hepsi (Aspartam, sukraloz, sakarin, neotame, advantame ve asesülfam potasyum-k) bağırsak bakterileri açısından oldukça riskli.

Molecules dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir çalışmada, tatlandırıcıların ve tatlandırıcı içeren gıda takviyelerinin zehirlilik oranı incelendi.

Sindirim sistemindeki bakterilerin, tatlandırıcıların küçük konsantrasyonlarına bile maruz kaldıklarında zehirli hale geldiği tespit edildi.

Tatlandırıcılar güvenli mi?

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin tavsiyesine göre, tatlandırıcılar güvenlidir ve şeker hastalarında kan şekerini düşük tutmaya ve diş çürümesi riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Çoğu insan için, eğer her gün litrelerce içmiyorsanız, bir kutu içmenin kalıcı bir hasara yol açması pek de olası değildir ancak yüksek miktarlarda tüketmek veya günlük tüketmek, uzmanlara göre çok zararlıdır.