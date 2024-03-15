Diyetisyen Dr. Yeşim Ay sahur ve iftar menülerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini Cumhuriyet TV'de anlattı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:33

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:43

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yurttaşlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı.

Oruç tutarken iftar ve sahurda tüketilecek besinlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan Diyetisyen Dr. Yeşim Ay, yurttaşlara önerilerde bulundu.

SAHURDA HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Oruç tutarken sahurun mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Ay, “Sahurda ne yediğimiz bizim gün içindeki şekerimizi düzenlemek ve açlığı kontrol etmek için oldukça önemli. Sahur için ilk önerim mutlaka yumurta ve peynir tüketilmesi. Karbonhidrat ve proteini bir arada tüketilirse gün içinde tokluk süreleri açısından hem yumurtadan destek alınacak, hem de besinsel anlamda iyi bir içerik tüketmiş olacaklar. Yumurtayı her şekilde tüketebilirler. Yumurta salatası tercih edilirse sebze de yiyecekleri için bağırsak anlamında da destek almış olurlar” dedi.

Sahurda tüketilmemesi gereken gıdalara dikkat çeken Ay, “Süt içmeyi sevenler için sahurda süt ve yoğurt önerilebilir. Mevsim meyveleri ve kuruyemişler tüketilebilir. Yemek yemeyi sevenler ise kıymalı ve etli makarna tercih edebilir. Buna çorba da eşlik edebilir. Tuzlu, kızartma ve bol hamurişini önermiyorum. Bu gıdalar sizi gün içinde susatabilir. Uzun süreli açlıklarda şeker dengesini korumak zordur. Bu gıdalar şeker dengesini korumayı güçleştirir” ifadelerini kullandı.

HANGİ HASTALIKLARA SAHİP KİŞİLER ORUÇ TUTMAMALI?

Ay, hastalıkları sebebiyle oruç tutmaması gereken grupları ise şöyle sıraladı:

“Doktor kontrolünde oldukları bir rahatsızlık varsa hekimlerinin yönergelerini dikkate alsınlar. Bunun dışında kan-şeker kontrolünü sağlamakta zorlanan mesela diyabet hastaları gibi, bu kişilere oruç tutmayı önermiyoruz. İlaveten gün içinde bazı başka rahatsızlıklar sebebiyle ilaç kullanmak zorunda olan Tiroid, böbrek hastaları gibi kişiler de oruç tutmamalıdır. Böbrek hastaları susuzluk sebebiyle de zorlanabilir.”

İFTAR MENÜSÜNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

İftara başladıktan bir süre sonra kısa bir ara vermenin iştah kontrolü açısından önemli olduğunu belirten Ay, “İftarda önceliğimiz her zaman hurma ve su ile oruç açmak oluyor. Hurma hem protein hem karbonhidrat hem de lif içeriyor. Bu sebepten kan şekerinin birdenbire yükselmesine engel oluyor. İftarda yapılacak en önemli şey, çorbayla da başlasanız yemekle de başlasanız ilk 15 dakikadan sonra, 10 dakika kadar yemeğe ara vermek” dedi.

Sebze tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Ay, “Sonrasında da sebze grubuyla devam etmek sağlıklı olacaktır. Sebze yemeği olmasa bile salata ile sebzeyi menüye dahil etmek ya da eti kurubaklagillerle yemek tercih edilebilir. İftar önemli çünkü telafi edebileceğiniz başka öğün yok. Hem sahurda hem iftarda dengeli beslenmek gerekli. Bahsettiğim menüye mutlaka yoğurt, ayran ve süt muadillerini dahil etmek gerekiyor. Avuç içi büyüklüğünde bir ekmek de eşlik edebilir” diye konuştu.

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT!

İftarın ardından yenilecek tatlı ve besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ay, “İftardan sonra en azından 1 saatlik süre içerisinde hiçbir besin almamak daha sağlıklı olur. Su ve sıvı tüketimini de yemeğin hemen ardından değil 1 saat kadar sonra tüketmek sindirim açısından daha iyi olur. Tatlı tüketimi yapılacaksa bunu haftada en çok 2-3 kez yapmakta fayda var. Diğer günlerde meyveli yoğurtlu tercihler yapılabillir. Küçük bir kase mısır patlatılabilir, kuru meyveler yenilebilir. İlle de tatlı tercih edilecekse sütlü tatlıları tercih etmek daha iyi olur” dedi.

Ay, Ramazan ayı boyunca kilo almak istemeyenlere ise şu önerilerde bulundu:

“Kilo alma noktasında sağlıksız olarak tanımladığım yemekler elbette yenilmemeli. Kilo kaybetmek istemeyen yurttaşlar ise sağlıksız alternatiflere yönelmek yerine sağlıklı besinlerin miktarını arttırarak tüketebilir. Şerbetli tatlı yerine iftar sonrası sütlü meyveli bir tercih ve peynir ile ekmek gibi iki ara öğün yapılabilir. İftar ve sahur arasında en az 8 bardak su içmeye dikkat edilmesi de önemli.”