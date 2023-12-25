Diyetisyen uyarıyor: Fazla şeker tüketimi cildi nasıl etkiler?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:19

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:20

Sofra şekeri olarak bilinen beyaz şekerin aşırı tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Diyetisyen Cemre Balkan, fazla şeker tüketiminin bel-göbek yağlarını artırabileceği, ciltte kırışıklık, obezite, mutsuzluk, mide rahatsızlıkları gibi olumsuz etkilere neden olabileceğini vurguluyor.

Balkan, günlük enerji ihtiyacının yüzde 10'unu geçmemesi gereken şeker tüketimine dikkat çekiyor. İşlenmiş şekerin kan dolaşımıyla vücuda dağılarak yağ birikimine neden olduğunu ifade eden diyetisyen, özellikle bel, göbek, kalça, göğüs ve bacak bölgelerinde biriken yağların organlara zarar verebileceğini söylüyor.

Ayrıca, fazla şekerin proteinlere bağlanarak cildin önemli yapıları olan kolajen ve elastin proteinlerini zarar gördüğünü belirten Balkan, bu durumun ciltte kırışıklık, sarkma ve yüzey bozulmalarına yol açabileceğini ifade ediyor. İnsülinin ani yükselmesinin ise akne problemlerini tetikleyebileceğini ekliyor.

MUTSUZLUK VE DEPRESYON RİSKİ

Balkan, fazla şeker tüketiminin aynı zamanda mutsuzluk ve depresyon riskini artırabileceğini, şekerin 'mutluluk hormonu' olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için kişide bağımlılık yapabileceğini belirtiyor.

Diyetisyen, aşırı şeker tüketiminin tip 2 diyabet riskini artırabileceğini, obezitenin temel nedeninin de aşırı şeker tüketimi olduğunu söylüyor. Ayrıca, fruktozun fazla tüketilmesinin leptin direncini artırarak iştahın bastırılmasında güçlük çekilmesine neden olabileceğini ve sürekli açlık hissi yaratabileceğini ifade ediyor.

Aşırı şeker tüketiminin hafızayı olumsuz etkileyebileceğini de belirterek, kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesinin beyin küçülmesine ve hafıza sorunlarına neden olabileceğini ifade ediliyor.

Bu nedenle, diyetisyen Balkan, günlük şeker tüketimine dikkat edilmesi, işlenmiş şeker içeren gıdaların sınırlı tüketilmesi ve doğal şekerin meyvelerden alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.