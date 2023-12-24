Uzmanı anlattı: Kış aylarında en iyi cilt bakımı nasıl yapılır?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:35

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:38

Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, kış aylarında cilt bakımına dair önemli bilgiler paylaştı. Retinoik asidin, yüzdeki ince kırışıklıklar, lekeler ve sivilceler için etkili olduğunu belirten Dr. Turan, kışın bu kremi daha rahat kullanmanın mümkün olduğunu ifade etti. Retinoik asidin cildin üst katmanını hafifçe soyarak alt katmanında sağlıklı kollajen sentezi oluşmasını sağladığını vurgulayan uzman, kış mevsiminin bu etken maddeyi kullanmak için uygun bir dönem olduğunu dile getirdi.

Hyaluronik asitin de kış aylarında cilt bakımında önemli bir rol oynadığını belirterek, nem oranının azaldığı bu dönemde hyaluronik asidin cilde yoğun nem sağladığını ifade etti. Temiz bir yüze hyaluronik asit serum veya krem uygulamanın önemine değinen uzman, bu uygulamayla cildin nemini hapsetmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ellerdeki kuruma ve çatlama sorunlarına da dikkat çeken Dr. Turan, özellikle mevsim geçişlerinde cica içerikli nemlendiricilerin kullanılmasını önerdi. Kimyasal peeling uygulamalarını cesaretlendiren uzman, glikolik veya salisilik asit içeren profesyonel cilt bakımlarının, cildin ölü derilerden arındırılmasına ve güzelleşmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Epilasyon öncesi güneşlenme ve solaryumun, epilasyon etkinliğini azaltabileceğini ifade eden Dr. Turan, bu nedenle kış döneminin epilasyon için daha güvenli bir dönem olduğunu söyledi. Leke tedavileri için güneş mevsiminden kaçınılması gerektiğini vurgulayan uzman, peeling, lazer veya mezoterapi gibi tedavilerin kış döneminde güvenle uygulanabileceğini belirtti.

Cilt bakımında mevsimsel değişikliklere uygun uygulamaların yapılmasının, cildin sağlığını korumak ve güzelleştirmek açısından önemli olduğunu vurgulayan Dr. Işıl Turan, bu önerilere dikkat ederek kış aylarında etkili bir cilt bakım rutini oluşturmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.