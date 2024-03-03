Diyetisyenden Ramazan’da beslenme uyarısı: 'Sahur öğününü mutlaka yapmalıyız'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:46

Güncelleme: 03.03.2024 - 15:46

Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, Ramazan ayında sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda önemli bilgiler verdi. Selçuk, oruç tutacak bireylerin sahur öğününü atlamamaları gerektiğini vurgulayarak, iftar öğününde ise yemeklerin yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Öncelikle, sahur öğününün atlanmamasının önemine değinen Selçuk, bu öğünde protein ağırlıklı besinlere, tam tahıllı ekmeklere, sebze ve meyvelere yer verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, çiğ kuruyemişlerin ve yağlı tohumların tokluk süresini uzattığını ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ancak, yüksek tuz ve baharat içeriği olan şarküteri ürünlerinin ve kafeinli içeceklerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMALI

İftar öğününde ise, yemeğin yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmesinin önemine değinen Selçuk, öğünler arasında çorba içilmesini ve ardından ana yemeğin tüketilmesini önerdi. Ana yemeğin yağlı pişirme yöntemlerinden kaçınılarak, haşlama, fırında veya ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeliydi. İftardan sonra tatlı ihtiyacını karşılamak içinse hafif ara öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel olarak, Ramazan ayında beslenmenin dengeli olmasının önemine dikkat çeken Selçuk, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının korunması için öğünlerin dikkatlice planlanması gerektiğini vurguladı. Bu şekilde, sağlıklı bir şekilde oruç tutulabileceğini ve vücudun ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirtti.