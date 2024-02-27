Pide fiyatları Ramazan’a birkaç gün kala belli olacak

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:19

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:19

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara’da Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL’den satışa sunulacak.

Samsun’da ise pide fiyatları Ramazan’a birkaç gün kala açıklanacak.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala henüz pide fiyatlarını belirlemediklerini, 7 veya 8 Mart’ta pide fiyat tarifesini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

GEÇEN YIL 10 TL'DEN SATILIYORDU

Samsun’da geçen yıl 320 gram sade Ramazan pidesi 10 TL'den, yumurtalı pide 12 TL’den, yumurtalı-susamlı pide de 12,5 TL’den satılmıştı.