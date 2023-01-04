Doç. Dr. Akbaş: 'Doğum sonrası sarkmalardan korkmayın'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kadınlarda özellikle doğumlara bağlı karın bölgelerinde oluşan sarkmalarla ilgili bilgiler verdi.

Karın bölgelerinde sıklıkla deformeler geliştiğini ifade eden Dr. Akbaş, "Kadınların karınlarında sarkmalar, katlanmalar, orantısız yağ birikintileri, bel kavislerindeki bozulma ve çıkıntılar bedende bozulmalar meydana getirir. Bu gibi nedenlerden dolayı bazı kadınlar doğum yapmaktan bile imtina ederler. Bize gelen kadınlar doğum yapmak istemiyorum dediklerinde karınlarının bozulacakları düşünerek bunun korku ve endişesi ile doğum yapmak istenmiyorum diyorlar. Bu asla doğru bir yaklaşım değildir. Her kadının çocuk sahip olma, anne olma arzusu vardır. Annelik çok doğal bir arzudur. Eğer doğum sonrası karında meydana gelecek deformiterden korkuyor ise buna asla gerek yoktur. Plastik cerrahların en çok yaptığı ameliyatlardan bir tanesi de karın germe ameliyatlarıdır. Karın germe ameliyatlarında doğum sonrası oluşan o sarkmaları düzeltmek mümkündür” dedi.

AMELİYAT OLAN HASTALARDAN OLUMLU DÖNÜŞLER OLUYOR

Hamilelik döneminde yapılan spor ve kullanılan besinlerle sarkmaları en az duruma getirilebileceğini, böyle yapılmazsa dahi kolay bir operasyonla halledilebileceğini belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Birçok kadın karın germe ameliyatları sonrası doğum önce dahi karınlarının bu kadar iyi gözükmediklerini söylerler. Dolayısıyla kadınların doğumdan sonra karnım bozulacak korkusuyla çocuk yapma hayallerini asla ertelemeleri gerekmektedir. Hamile kalabilirler ancak hamilelik dönemlerinde uygulanacak bazı kurallarla, dikkat edilecek özelliklerle deformasyonların minimuma indirilmesi mümkündür. Sporlar ve kullanılan besin maddeleri ile bunları en aza indirebilirler ama her şeye rağmen karında gelebilecek deformiteler doğum sonrası kesinlikle plastik cerrahiler ile düzeltilerek halledilebilir.

Karın germe ameliyatı kadınlarda en çok yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Karın germe ameliyatlarının yanında göğüslerde de deformiteler olabilir. Karın germe ameliyatında aynı anda diğer bölgelerde de meydana gelen deformitelerde düzeltilebilmektedir. Aksi takdirde kadın doğum yaptıktan sonra karında gelen sarkmalarda bir takım psikolojik sıkıntılar yaşar. Bu nedenden dolayı depresyona girer. Beden bütünlüğüm ve güzelliğim kayboldu korkusuyla çocuğunu severken duyacağı heyecanı bile hissedemeyen birçok kadınlar vardır. O yüzden plastik cerrahi bu konuda kadınlara gerçekten çok güzel bir fırsattır. Doğum sonrası meydana gelen deformiteler karın germe ameliyatı ile düzeltilerek onları hayata daha pozitif bakmalarını sağlayabiliyoruz” diye konuştu.



