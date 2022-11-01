'Doğum izlerinin' onarılması özgüveni artırıyor
"Kadınların genital bölgelerindeki rahatsız edici bir görüntü, psikolojik açıdan sıkıntılar doğurabilir" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytakın Mahammadılayeva, "Tüm bu durumlar kadınların genital bölgesinde estetik kaygılar hissetmesine ve özgüven kaybı yaşamasına neden olur" ifadelerini kullandı. Mahammadılayeva, kadınlara önerilerde bulundu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytakın Mahammadılayeva, kadınların genital bölgelerindeki rahatsız edici bir görüntünün psikolojik açıdan sıkıntılar doğurabileceğini belirterek, "Tüm bu durumlar kadınların genital bölgesinde estetik kaygılar hissetmesine ve özgüven kaybı yaşamasına neden olur. Doğum izlerinin onarılması kadının özgüvenini artırıyor" ifadesini kullandı.
"GENİTAL ESTETİK KADIN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ"
Doğum izlerinin onarılmasının kadının özgüvenini artırdığını belirten Mahammadılayeva, şunları kaydetti:
"Kadınların genital bölgelerindeki rahatsız edici bir görüntü, psikolojik açıdan sıkıntılar doğurabilir. Tüm bu durumlar kadınların genital bölgesinde estetik kaygılar hissetmesine ve özgüven kaybı yaşamasına neden olur. Doğum izlerinin onarılması kadının özgüvenini artırıyor. Genital estetik, kadının kendine olan güveninin artmasını ve karşı cinsle ilişkisinde kendisini çok daha mutlu hissetmesini sağlıyor. Genital estetik uygulamalarının, fiziksel olarak istenilen yapının oluşması ile birlikte ruhsal olarak olumlu etkileri de bulunuyor. Genital estetik kadın psikolojisi için önemli."
"VAJİNADA ŞEKİL BOZULMALARI VE İZLER OLUŞMAKTA"
"Normal doğum yapan kadınlarda bebeğin başının sağlıklı şekilde çıkması için vajinada bazı kesiler yapılmaktadır" diyen Mahammadılayeva, "Yapılan bu kesiler ve sonrası atılan dikişler nedeniyle vajinada şekil bozulmaları ve izler oluşmakta. Bazı durumlarda normal doğum esnasında kesi yapılmasa bile bebeğin çıkarılması sürecinde oluşan yırtılmalar ve hasarlar bu duruma neden olabilir. Tüm bu durumlar, kadınların genital bölgesinde estetik kaygılar hissetmesine ve özgüven kaybı yaşamasına neden olur" ifadelerini kullandı.
Doğum izlerinin onarılması sürecinin; güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde giderildiği bir uygulamalar bütünü olduğunu aktaran Mahammadılayeva, "Genellikle lokal anestezi altında bölgedeki şekil bozukluğuna yol açan dokular çıkarılarak estetik bir görünüm sağlayacak şekilde simetrik bir düzen oluşturulur. Doğum izlerinin onarılması aslında bir vajina estetiği yöntemi olarak adlandırılır. Bu süreçte vajinaya istenilen darlık da kazandırılır. İlk 6 hafta cinsel ilişkiden uzak durulması sonrası kadınlar istediği estetik genital görünüme ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.
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