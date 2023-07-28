Doğum kontrol ilaçları kadınlar için 'lüks' oldu

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Aile planlaması hizmetleri kapsamında aile sağlığı merkezlerinde (ASM) ücretsiz dağıtılan kondom, doğum kontrol hapları, aylık ve üç aylık enjeksiyon gibi malzemelerde de birkaç yıldır tedarik sorunları yaşanıyor. Kadınlar “ücretsiz” alması gereken doğum kontrol ürünlerine şimdi yüksek meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Fiyatlardaki artış ise özellikle istenmeyen gebeliklere ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara davetiye çıkarıyor.

(Deniz Özkor)



ERTESİ GÜN HAPI, RİA

Özellikle kadınların yaşadığı zorlu durumu Cumhuriyet’e değerlendiren Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ) Platformu üyesi Türkiye Aile Planlama Vakfı (TAPV) Program Koordinatörü Deniz Özkor, doğum kontrol ürünlerine gelen zamlarla 1.6 milyon kadının aile planlaması ihtiyacını karşılayamadığını söyledi. Özkor, “Kondom, doğum kontrol hapı, (sprial) gibi korunma yöntemlere erişimin kısıtlı olması ve ücretsiz şekilde sağlanmaması kadınların sağlığını olumsuz etkilemektedir ve istenmeyen gebeliklere neden olmaktadır” dedi.

(Derya Uğur)



"BAKANLIK EL ATMALI"

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur ise “Yurttaşlarımız bu doğum kontrol malzemelerini eczaneden almaya kalktığında 1 aylık enjeksiyon 233 TL, devletin dağıttığı doğum kontrol hapları için 228 TL, bir diğer oral kontroseptif (doğum kontrol hapı) için 251 TL ödemek zorunda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Uğur, “Tüm bu olumsuzluklar içinde istenmeyen gebeliklerin artmasından endişe ediyoruz. Kondom yokluğunda cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması da kaçılmaz olacak” diye konuştu. Aile planlaması kapsamında kullanılan malzemelerde tedarik sorunları yaşanmasının toplum sağlığı için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Uğur, “Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce bu konuya öncelik vermesi ihtiyaçtan da öte zorunluluk” dedi.