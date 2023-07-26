Zamlar doğum kontrolünü de vurdu: 400 lirayı aştı!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:38

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:38

Kurdaki artışlar tüm ilaçları olduğu gibi 'ertesi gün hapı' olarak bilinen ilaçları da etkiledi.

Piyasada en çok bilinen ve satılan ertesi gün hapının fiyatı 416 TL'ye yükseldi. Söz konusu hapın fiyatı 2023’ün başında 313 liraydı. Muadil hapların fiyatı da 348.55 TL’ye çıktı.

DOĞUM KONTROL HAPINA DA ZAM

Türkiye’de en çok kullanılan doğum kontrol haplarından biri olan ilacın fiyatı da 250 liraya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilaçlarda Euro kuru yüzde 30.5 artırılarak 14.0387 TL oldu. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48.41 TL olurken diğer ürünlerde ise barem değeri 25.30 TL oldu.



Doğum kontrol yöntemlerinin uygulanmadığı zamanlarda, korunmasız ve gebelik ihtimali bulunan cinsel ilişkilerden sonra kullanılması gereken ertesi gün hapı, cinsel ilişkinin ardından ne kadar çabuk alınırsa, gebeliği önlemede o kadar başarılıdır. İlk 24 saat içinde alınan ilaç, gebeliği önlemede yüzde 98 oranında etkili.