Doktor nasıl yazacak, eczacı nasıl okuyacak?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın E-Reçetem Sistemi'ne İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin eklendiğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar gündemdeki yerini korurken Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı’nın yabancı uyruklu özellikle de Arap be Rus doktorları istihdam edebilmenin önünü açmak istediğini söyledi.

Bakan Koca’nın “Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor” açıklamalarını değerlendiren Ahmet Doğruyol, “Bunun altında yatan gerçek bize göre önümüzdeki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın çalışanlarının bu ülkelerden gelen vatandaşlardan olabilme ihtimalidir. Elbette Türkiye'ye Alman, Fransız doktorların gelmesi çok beklediğimiz bir durum değil. Bizim anladığımız Arapça ve Rusça dillerinin oraya konması ülkemizdeki pek çok mültecinin Arap kökenli olmasının da burada büyük payı vardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bize göre beş dilde reçete yazma olayı yoktur. Varsa eğer bir ana dilde, onun yanında da İngilizce gibi tüm dünyanın kullandığı dillerden biri olabilir” diye konuştu.

“DİL BİRLİĞİ BİR ÜLKENİN BEKASI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Farklı dillerde yazılan reçeteler nedeniyle hem eczacıları hem de doktorları zorda bırakacağını ifade eden Doğruyol, “Dil birliği bir ülkenin bekası için oldukça önemli. Eğer ülkemize birileri geliyorsa müsaade etsinler de ana dilimiz olan Türkçeyi de öğrensinler. Bu şekilde atılmış olan adımlar ülkemizin geleceği yönünden de zorluklar yaşamamıza sebep olacaktır. Aynı zamanda bu dillerde reçete yazılması ya da farklı kamu kurumlarında farklı dillerden tercümanların bulundurulması gerekecek. Önümüzdeki süreçte bu ülkelerden gelen mültecilerin ya da sermaye gruplarına daha rahat bir ortam sağlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yerleşmesini sağlamayı da getireceğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“DOKTOR YAZAMAZ, ECZACI OKUYAMAZ”

Daha sistemin nasıl çalışacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirten Doğruyol, “Alfabesi farklı olan diller Arapça ve Rusça gibi. Bu alfabeyi bizim Türk doktorlarımızın bu reçeteleri yazması istenirse Arapça alfabe üzerinde bu reçetelerin yazılması zaten imkansızdır. Eczacının reçeteyi nasıl okuyacağı yönünde de bir netlik yok. Yani böyle bir durumda da o hizmet aksayacaktır. Muhtemelen buradaki amaç önümüzdeki süreçte bu yabancıların ülkemizdeki ikametlerini rahatlaştırmak ve ülkeye gelip yerleşmelerinin de önünü açmak” dedi.