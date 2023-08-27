Bakan Koca duyurdu: e-Reçete'de yeni dönem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendiğini duyurdu. Eklenen diller: İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E- Reçetem sistemine 5 dilin daha eklendiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "E- Reçetem sistemine 5 dil daha eklendi. E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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