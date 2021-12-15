Doktor şikayetinden bir şartla vazgeçti

15 Aralık 2021 Çarşamba, 18:11

Bursa'nın Hamidiye Mahallesi'nde sağlık hizmeti veren 19. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda A.S., Covid-19 aşısı olmak için sağlık merkezine geldi.

Henüz aşıların gelmediğini öğrenen A.S.'nin tehdit etmesi üzerine doktor 'beyaz kod' butonuna bastı. O sırada dışarıya çıkarak kayıplara karışan şahsın yakalanması üzerine, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca taraflar arasında uzlaşma hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

DOKTORUN İLGİNÇ ŞARTI

Mağdur doktor, şüpheliyle İnegöl adliyesindeki uzlaştırma bürosunda karşı karşıya geldi. Doktor, şüpheliden bir şartla şikayetçi olmayacağını söyledi.

"YAPTIĞIM KABALIKTAN ÖTÜRÜ ÖZÜR DİLERİM"

Doktor, şüphelinin, sağlık merkezi kapısına, "Bu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim" yazısını bir hafta boyunca asmasını istedi.

Şüpheli, şartı kabul etti.

Bir metre uzunluğunda ve bir metre genişliğindeki beyaz kağıda ifadeleri yazan şüpheli, özür yazısını sağlık merkezinin kapısına astı. Sağlık merkezinin kapısında asılı yazıyı gören hastalar kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.