TTB’den Covid-19'dan ölen doktorlarla ilgili kritik açıklama

23 Eylül 2021 Perşembe, 00:47

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haziran 2021'den önce ayda ortalama 29 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, son dört ayda bu sayının toplamda 26 olduğunu bildirdi. TTB, "Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır.



Etkili doz aşılanmanın tamamlanmaya başladığı Haziran 2021'den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken; son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu. — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 22, 2021

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dört ayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşılanma bilgilerine de yer verildi. Covid-19 salgınının tam doz aşı ile önlenebileceği vurgulanan açıklama şöyle:

'HAYATINI KAYBEDEN 26 SAĞLIK ÇALIŞANINDAN 13'Ü AŞISIZDI'