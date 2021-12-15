Hastanelerde görev yapan doktorlar istifa etti, hastalar doktor bulamıyor

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Manisa Şehir Hastanesi başta olmak üzere hastanelerde görev yapan 100’e yakın doktor istifa etti. Hastanelerde doktor bulamayan hastalar, özele gitmek zorunda ve yaklaşık 500 TL ücret ödemeye mahkûm. Manisa Tabip Odası Başkanı Psikiyatri uzmanı Şahut Duran, “Doktorlar artık birer birer istifa ediyor. Hastalar mağdur acilen önlem alınmalı” diyerek çağrı yaptı.

1.5 YIL İÇİNDE...

Son aylarda Türkiye genelinde yaşanan doktorların istifa etmesi ve hastanelerde doktor bulunamaması Manisa’ya da sıçradı. 1.5 yıl içerisinde Manisa’da 15’i psikiyatr olmak üzere 100’e yakın doktor istifa etti. Doktorların istifası sonrası Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Hastaneleri’nde sıkıntı yaşandı. Devlet hastanelerinde doktor bulamayan hastalar bu kez özel hastanelere yönlendirildi. Muayene ücreti 500 TL’ye kadar çıkan ücretler ise yurttaşı zor durumda bıraktı.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Yaşanan doktor sıkıntısına acil önlem alınması gerektiğini belirten Manisa Tabip Odası Başkanı Psikiyatri Uzmanı Şahut Duran, “Hastanelerde doktor sıkıntısı yaşanıyor. Yurttaş özel hastane ve kliniklere gitmek ve yüksek miktarda para ödemek zorunda bırakılıyor. Özellikle genel cerrah, gastroenteroloji ve endokrinoloji alanında sıkıntı var. Bakanlık acil önlem almalı. Yurttaş artık tedavilerini ertelemek istemiyor” dedi.