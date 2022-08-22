Domates gribi nedir, bulaşıcı mıdır? Domates gribinin belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:37

Hindistan'daki doktorlar, düzinelerce çocuğu enfekte eden 'domates gribi' adlı yeni bir virüs nedeniyle alarma geçti.



DOMATES GRİBİ NEDİR?

Domates gribi ilk olarak 6 Mayıs 2022'de Hindistan Kerala'nın Kollam semtinde tespit edildi. 26 Temmuz 2022'den beri 5 yaşından küçük 82'den fazla çocuğun enfeksiyon kaptığı bildirildi. El, ayak ve ağız hastalığının bir türü olan hastalıkı adını deride oluşan kırmızı kabarcıklardan alıyor.

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domates gribi olan çocuklarda gözlenen birincil semptomlar, yüksek ateş, kızarıklık ve eklemlerde yoğun ağrıdır. Diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi, diğer semptomlar arasında yorgunluk, mide bulantısı, kusma, ishal, ateş, dehidratasyon, eklemlerde şişme, vücut ağrıları ve dang hummasında görülenlere benzer yaygın grip benzeri semptomlar bulunur.

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MIDIR?

Diğer grip türleri gibi domates gribi de çok bulaşıcıdır. Enfeksiyonun diğer çocuklara veya yetişkinlere yayılmasını önlemek için semptom başlangıcından itibaren 5-7 gün boyunca izolasyon izlenmelidir.

DOMATES GRİBİ NEREDE GÖRÜLDÜ?

The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü belirtildi.

Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı.

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan domates gribinin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.