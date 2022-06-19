Döviz kuru sağlığı da vurdu, hastanelerde malzeme bulunamıyor

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Döviz kurundaki artış nedeniyle yurtdışından getirilen tıbbi ürünlerin fiyatı her geçen gün artıyor. Artan döviz kurlarından dolayı birçok hastanede tıbbi cihaz ve malzemede tedarik sorunu yaşanıyor.

Maliyet artışı nedeniyle hastaneler malzeme ve ilaç alabilmek için borçlanıyor. Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçileri ise kamudan ödeme alamadığı için yeni ürün getirtemiyor. Tedarik zincirinde yaşanan bu sorun yurttaşın sağlık hakkına erişimini engelliyor. Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Metehan Akbulut, “Hastaneler her gün biraz daha borçlanıyor, önümüzü göremiyoruz. Gidişat iyi değil. Özellikle ortopedide tıbbi cihaz alımında sorunlar yaşanıyor. Döviz kuru arttıkça firmalar da önlerini göremedikleri için malzeme vermek istemiyor. Böyle devam ederse ilerleyen günlerde ameliyatların ertelenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir” dedi.

"ÜRÜN ALAMIYORUZ"

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akgün ise firmaların döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle satmış olduğu malın yerine yenisini alamadığına vurgu yaptı. Akgün, “Döviz kurları bizim için çok büyük sıkıntı yaratıyor. Hammaddeyi yüzde 18 KDV ile temin ediyoruz fakat iç piyasada tıbbi cihaz yüzde 8 KDV ile satılıyor. Firmalarımız döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yeni ürün alamıyor” diye konuştu. Kamu hastanelerine sattıkları ürünlerin ödemesini 7 ay sonra alabildiklerinin altını çizen Akgün, “Bu şekilde ayakta kalmamız mümkün değil. Bu durum önümüzdeki günlerde daha büyük sıkıntılar yaşayacağımızı gösteriyor” dedi.

"DEVLETTEN 10 MİLYAR TL ALACAKLIYIZ"

Devletten yaklaşık 10 milyar TL alacakları olduğunu belirten TÜMDEF Yönetim Kurulu Üyesi Akgün, “Ödeme alamadığımız için malzeme getiremiyoruz. Malzeme getiremeyince yurttaş tedavi olamıyor. Özellikle üniversite hastaneleri içler acısı bir halde. Buralar sistemsel bir finansa ulaşamıyor. Her geçen gün biraz daha borçlanıyor, borçlarını ödese bile yine borçlanıyor. Bu sistem böyle gitmez bu aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu” ifadelerini kullandı.