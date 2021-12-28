Eksik tıbbi cihaz sorunu ameliyatların yapılamamasına neden oluyor

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın, kasım ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla tıbbi cihaz firmalarına olan borçlarını ödemek için ek protokol imzaladığı ortaya çıktı. Protokolde, firmalara olan borçların “510 gün geciktirildiğinin itiraf edildiği” ve bakanlığa 6.9 milyar TL ek bütçe verildiği görüldü. Bu protokolün de bakanlığın firmalara verdiği borç ödeme sorununu çözemeyeceğine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık ek protokol yapıyor ama hastanelerin 1.5 yıla yakın bir borç yükü var. Bütçe 2022’de de mecburen bu borçlara harcanacak” dedi.

HASTANE SORUNU

Yaşanan sorundaki kur etkisine dikkat çeken Yalçınkaya, “Firmalar ihaleye o günkü kur üzerinden giriyor ve malzemeyi o günkü kurdan veriyor. Ancak ödemeyi 510 gün sonra alıyor. Hiçbir sektör bunu kabul etmez. Firmalar bu süreyi göze almak ve zarar etmemek için fahiş fiyat veriyor. Olan vatandaşa oluyor, ameliyatları, tedavileri bekliyor” eleştirisini getirdi. Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütçede SGK, 900 üzerinde hastanede ürettiğiniz hizmet için size 69.9 milyar ödüyor ama siz 13 şehir hastanesine 16.4 milyar ödüyorsunuz.