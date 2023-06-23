23 Haziran 2023 Cuma

Bu sütunda yaklaşık 1 yıldır, Türkiye’de “ilaç sorunu” hakkında çeşitli yazılar yazdım. Düzelme oldu mu? Hayır, daha da kötüleşti!

Gazetemizin 10 Haziran Cumartesi Merve Kılıç ve Dilan Ayırkan imzalı haberlerinin başlığı şöyle:

“Dolardaki önlenemez artış yurttaşın sağlığını da bozacak. İlaç yokluğu riski kapıda...”

14 Haziran Çarşamba günü Mustafa Çakır’ın haberinin başlığı ise şöyle:

“Dolardaki durdurulamayan artış laboratuvar ve tıbbi malzeme harcamalarını uçurdu. Sağlıkta kriz kapıda...”

Bu acı haberler yalnızca günümüzün ve Cumhuriyet’in haberleri mi? Hayır!

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Yaklaşık 1 yıldan fazla öncesine gidip Cumhuriyetle birlikte öteki gazete haberlerin başlıklarına da göz atalım:

22 Nisan Hürriyet: “İlaç yokluğu, zam beklentisi ve yılsonu zam kâbusu...”

30 Nisan Hürriyet: “3 bin ailenin eczane borcunu Ankara Büyükşehir Belediyesi ödedi...”

17 Mayıs Sözcü: “İlaçta kur güncellemesi talep ediliyor...”

7 Haziran Sözcü: “Eczaneler de isyan ediyor...”

15 Haziran Sözcü: “İlaca yüzde 20’lik bir zam daha geliyor...”

2 Temmuz Sözcü: “Her beş ilaçtan biri eczanede bulunmuyor...”

5 Temmuz Cumhuriyet: CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu: “Beş ilaçtan biri yok...”

7 Temmuz Sözcü: CHP’nin 29 yıllık eczacı milletvekili Burhanettin Bulut “Piyasada kanser ilacı dahil 5 ilaçtan 1’i yok...”

9 Temmuz Milliyet: “İlaca yüzde 25 zam...”

26 Temmuz Sözcü: “İlaçların yüzde 70’inden fiyat farkı alınıyor...”

4 Eylül Sözcü: “İlaç krizi kapıda... ‘Ucube’ sağlık sisteminde Euro (Avro) 7.86 TL’ye sabitlendi...”

8 Eylül Cumhuriyet: “Eczanede bile veresiye defteri...”

12 Eylül Sözcü: “‘Aspirin 50 lira olmuş’ isyanı...”

18 Eylül Cumhuriyet: “İstanbul Eczacı Odası, ekonomik krizde yaşadıkları sorunları dile getirdi: İlaç yok demek yasak...”

21 Eylül Sözcü: (Avro kararına rağmen!) “Kurdaki dalgalanma hastayı da eczacıyı da mağdur etti. İlaç yokluğu krize dönüşüyor...”

23 Eylül Sözcü: “2017’den sonra artış hızlandı. Her 4 ilaçtan birini vatandaş ödüyor...”

8 Ekim Sözcü: “SGK ödemiyor, reçete vatandaşa kalıyor... İlaç parası cepten ödeniyor... Piyasada pek çok ilaç bulunamazken, geçen yıl SGK tarafından karşılanmadığı için geri ödenmeyen ilaçlara vatandaş kendi cebinden 6 milyar 220 milyon lira harcadı...”

1 Kasım Cumhuriyet: “Yerli üretim payını sildi. Erdoğan ilaç krizini görmedi. İlaç krizini yok saydı...”

1 Aralık Cumhuriyet: “Kur güncellemesi işe yaramadı, yurttaş eczaneden eli boş dönüyor... Zam var, ilaç yok...”

3 Aralık Hürriyet: “İlaç karaborsada, sahteleri piyasada... İlaçta 2. el uyarısı...”

9 Aralık Hürriyet: “Hasta da eczane de ilaç bulamıyor... Antibiyotiklerden kanser ilaçlarına birçok ilaç yok...”

9 Aralık Sözcü: “İlaç krizi derinleşiyor... Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, ‘İnsanlar elinde reçete eczane eczane ilaç arıyor. Antibiyotik, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı ilaçlarını bulmak mucize’ dedi...”

11 Aralık Sözcü: “Doktora, ilaca ve sağlığa ulaşmak artık hayal oldu...”

14 Aralık Hürriyet: “İlaç sıkıntısı en önemli konu... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde piyasadaki ilaç sıkıntısının gündemlerindeki en önemli konu olduğunu söyledi...” (Vay anasını! Sağlık bakanımız neleri de bilirmiş... Bak hele!)

15 Aralık Sözcü: “İlaç zammı eczacıları memnun etmedi...”

15 Aralık Cumhuriyet: “İktidar ‘bulunamayan ilaçlar’ sonrası fiyatları yüzde 36 arttırdı. AKP krizi zamla çözdü...”

15 Aralık Hürriyet: “Artış krize ilaç olur mu? Eczacılar: Bir süre olur...”

29 Aralık Hürriyet: Bugün 23 Haziran... Değil 3-4 hafta, 3-4 ay geçti... “Helal olsun Sayın bakana!”

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3 Ocak Cumhuriyet: “SGK ve Sağlık Bakanlığı eliyle insan yardımını çetelere teslim ettiler... Kanserliye sahte ilaç...”

3 Ocak Cumhuriyet: “Sahte kanser ilacı, sahte raporlar ve sis bulutları.”

4 Ocak Cumhuriyet: “Cumhuriyet sahte ilaç skandalında ikinci perdeyi açıyor... 11 milyon Avro alan AKP’li vekil. Siyaset, ticaret, mafya üçgeni... 75 katına satmak istedi...”

10 Ocak Cumhuriyet: “Sağlık Bakanlığı skandalı doğruladı, gözler SGK’de... Üç ilaç daha sahte... Eczanelerde ilaç kalmadı...”

15 Ocak Cumhuriyet: “HKP, sahte ilaç skandalını yargıya taşıdı...”

29 Ocak Cumhuriyet: “İktidarın ‘Devrim yaptık’ dediği sağlıkta ilaç bulmak mucize oldu... Sağlık Bakanlığı seyrediyor. Başka ülkede istifa nedeni... Bir kutusu altın kadar değerli...”

31 Ocak Hürriyet: “İlaç için iyi haber... Bakan Koca: Piyasaya 3.1 milyon kutu şurup verildi!” (Demek ki bütün ilaçlar kutu biçiminde hastalara sunulagelmiş ve akmamışlar!

2 Şubat Cumhuriyet: “İlacın peşinden gideceğiz...”

5 Şubat Cumhuriyet: “CHP’li milletvekili Bulut hastalar mağdur olacak... Yurtdışından ilaç temini gecikebilir...”

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Günümüze yazının başında değindim... Ama şubattan sonrasına değinemedim! Çünkü sütunum doldu!